Πτώση σημειώνουν οι τιμές στο αργό πετρέλαιο καθώς οι ΗΠΑ με την αύξηση των αποθεμάτων τους συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της ανόδου των γεωπολιτικών προσαυξήσεων κινδύνου.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου

Οι τιμές του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, υποχώρησαν κατά 1,17% στα 102,19 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 1,81%, στα 94,56 δολάρια ανά βαρέλι στις 10:44 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute), δήλωσαν στο Reuters ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6,56 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 13 Μαρτίου, πολύ πάνω από τα 380.000 επιπλέον βαρέλια που αναμενόταν σε δημοσκόπηση του Reuters για την ίδια περίοδο.

Φόβοι για παρατεταμένες διακοπές στο πετρέλαιο

Η πτώση των τιμών σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι νέες επιθέσεις στα ΗΑΕ ενίσχυσαν τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν. Τα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνουν επίθεση με drone στη μεγαλύτερη εγκατάσταση υπερ-όξινου αερίου στον κόσμο, πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα και ζημιές σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξαν ξανά τον εναέριο χώρο τους την Τρίτη, μετά από προσωρινό κλείσιμο που προκλήθηκε από επιθέσεις με drones. Εν τω μεταξύ, οι εργασίες στο κοίτασμα φυσικού αερίου Shah παραμένουν σε αναστολή μετά από άλλη επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αρχές, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Το κοίτασμα Shah, που βρίσκεται περίπου 110 μίλια νοτιοδυτικά του Αμπού Ντάμπι, εκμεταλλεύεται η Abu Dhabi National Oil Co. και η Occidental Petroleum. Έχει παραγωγική ικανότητα άνω των 36 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου την ημέρα και 4,2 εκατομμυρίων τόνων θείου ετησίως.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης υποστεί κάποια πίεση, καθώς οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν βόμβες κατά των υπόγειων εγκαταστάσεων για να καταστρέψουν ιρανικές βάσεις πυραύλων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates.

«Αυτό δημιουργεί κάποια αισιοδοξία ότι πλησιάζουμε στην ημέρα που τα δεξαμενόπλοια θα μπορούν να ξαναρχίσουν με ασφάλεια τη διέλευση της θαλάσσιας οδού», δήλωσε στο CNBC.

Η Citi ανέφερε ότι οι αγορές πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν υπό πίεση στο εγγύς μέλλον. Στο βασικό της σενάριο, οι διαταραχές στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες θα μπορούσαν να αποσύρουν από την αγορά έως και 11 έως 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ωθώντας το Brent στα 110 έως 120 δολάρια το βαρέλι.

Σε ένα πιο ακραίο σενάριο, η Citi ανέφερε ότι μια παρατεταμένη διακοπή ή ευρύτερες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές κατά μέσο όρο στα 130 δολάρια κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με κορυφές που θα φτάνουν τα 150 δολάρια για το Brent ή ακόμη και τα 200 δολάρια συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων.

Πηγή ΟΤ