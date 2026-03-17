Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την φριχτή κακοποίηση του 3χρονου Άγγελου σε σπίτι στη Θέρισο Ηρακλείου από την 27χρονη μητέρα του και τον 44χρονο πατριό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθισαν τόσο η μητέρα, όσο ο πατριός του αλλά και ο βιολογικός του πατέρας.

Σοκάρει η δικογραφία

Σοκ προκλήθηκε στους παρευρισκόμενους της δικαστικής αίθουσας τα όσα είχαν καταγραφεί στη δικογραφία για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της μητέρας και του πατριού του ο 3χρονος Άγγελος.

Η εισαγγελέας προχώρησε στην ανάγνωση της δικογραφίας και συγκεκριμένα στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία έκανε λόγο για εκδορές, εκχυμώσεις και άλλα τραύματα που εντοπίστηκαν στο κορμί του μικρού παιδιού.

Παράλληλα, στην δικογραφία αναγραφόταν πως τόσο η μητέρα όσο και ο πατριός του έδιναν στον 3χρονο ηρεμιστικά για να μην κάνει φασαρία όταν το κακοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι το τριών ετών αγόρι, ζούσε με την 26χρονη τότε μητέρα του στο σπίτι του 44 χρόνου τότε συντρόφου της στο Ηράκλειο. Στα τέλη Ιανουαρίου 2025 το παιδί είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα και λίγες ημέρες μετά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ Παίδων, είχε κριθεί εγκεφαλικά νεκρό, οπότε και είχε προωθηθεί η διαδικασία δωρεάς οργάνων, για την οποία είχε υπογράψει η γιαγιά του.

Μάλιστα τόσο κατά την αρχική εξέταση του παιδιού, όπως και στην ιατροδικαστική εξέταση είχε καταγραφεί σύνολο τραυμάτων, εκχυμώσεων και εγκαυμάτων και από προηγούμενο διάστημα και κατ’ επανάληψη.

Αρνούνται τις κατηγορίες και οι τρεις

Η εκδίκαση της υπόθεσης, ξεκίνησε με υποβολή αιτημάτων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της μητέρας και του πρώην συντρόφου της.

Από την πλευρά της υπεράσπισης της μητέρας, ζητήθηκε να κλητευθεί ο παιδίατρος που παρακολουθούσε το παιδί πριν έρθει με την μητέρα του στο Ηράκλειο, προκειμένου να διαφανεί εάν ο μικρός Άγγελος κακοποιούνταν από πριν.

Από την πλευρά του συντρόφου της μητέρας, ο συνήγορός του ζήτησε να κλητευθούν τόσο η ιατροδικαστής που συνέταξε την ιατροδικαστική εξέταση, όσο και η ακτινολόγος που υπέγραψε την ακτινολογική επισκόπηση, κατά τη διάρκεια που το παιδί νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην συντρόφου της μητέρας, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε χτυπήσει ποτέ το παιδί και πώως είναι μετανιωμένος που δεν κατήγγειλε την μητέρα του παιδιού για την κακοποίηση του μικρού Αγγέλου, ενώ σχετικά με την ημέρα που το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΠΑΓΝΗ υποστήριξε ότι έπεσε μόνο του από τη σκάλα.

Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του βιολογικού πατέρα, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, είπε ότι ούτε ο πατέρας δεν είχε χτυπήσει τον μικρό Άγγελο και πως ο ίδιος είχε να δει το βιολογικό του παιδί από τον Δεκέμβριο του 2023.

Αίσθηση στο ακροατήριο όμως προκάλεσε και η κατάθεση ενός από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου ο οποίος συνόδευσε την 27χρονη μητέρα από το ΠΑΓΝΗ προς το Αστυνομικό Μέγαρο, την ώρα που ο 3χρονος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η μητέρα ήταν πολύ ήρεμη και οι απαντήσεις της ήταν μονολεκτικές ενώ τόνισε πως ουδέποτε ρώτησε για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

Ιδιαίτερη φορτισμένη ήταν η κατάθεση της πρώην συζύγου του 44χρονου η οποία ανέφερε πως ο πατριός του 3χρονου Άγγελου φρόντιζε το παιδί και δεν είχε κακοποιητική στάση απέναντί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίασή του για τις 12 Μαΐου.

Διαμαρτυρία πολιτών

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, παραβρέθηκαν πολίτες και μέλη νεοϊδρυθέντος συλλόγου ενάντια στην κακοποίηση παιδιών, με την ονομασία «Πρωτοστάτης Αγγελος», που ιδρύθηκε με στόχο όπως είπαν μέλη του «να μην υπάρξει άλλος Αγγελος που δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή».