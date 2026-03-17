Στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στην Κέρκυρα.

Ο ανήλικος χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού για τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί επισκληρίδιο αιμάτωμα και προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, Χθες έγινε ένα ακόμη χειρουργείο κρανιοεγεφαλικής αποσυμπίεσης με την κατάστασή του όμως να παραμένει κρίσιμη.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ο 14χρονος βρισκόταν με φίλους του, όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του πατινιού, να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι.