Σοβαρό ατύχημα είχε ένας 14χρονος στην Κέρκυρα όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του νησιού.

Οι γιατροί διαπίστωσαν επισκληρίδιο αιμάτωμα και ο ανήλικος υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση, πριν διακομιστεί με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

«Χτύπησε στο κεφάλι»

Ο ανήλικος, την ώρα που ήταν με φίλους του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι.

«Έπεσε με ένα ηλεκτρικό πατίνι λίγο έξω από την πόλη. Μία χαρά πήγαν όλα. Τώρα θα τον βγάλουν αλλά θα τον έχουν στον ύπνο ακόμα. Έπαιζε με άλλα παιδάκια, με φίλους του. Δεν τον χτύπησε κάποιος, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τον έσπρωξε κάποιος. Φόραγε και κράνος και προφανώς πρέπει να χτύπησε με το κεφάλι όπως έπαιζε σε κάναν πεζόδρομο ή στην άσφαλτο. Τώρα, μου λέει ο γιατρός ότι είναι όλα καλά», λέει ο πατέρας του στο MEGA.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων.

«Ο γιος μου πήρε τη μαμά του τηλέφωνο και της είπε ‘αυτό και αυτό έχει γίνει’ και με παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν και μου λέει ‘έχει πέσει το παιδί, γρήγορα στο νοσοκομείο’. Εγώ ήμουν πολύ κοντά στο νοσοκομείο και το ασθενοφόρο πήγε άμεσα και το έφερε. Κάνανε τα απαραίτητα που κάνανε οι γιατροί στην Κέρκυρα. Ήρθε ο γιατρός, το είδε και λέει ‘πρέπει να φύγει κατευθείαν για Αθήνα’. Έγινε μία επέμβαση, δεν θα τα κατάφερνε χωρίς να γίνει μία επέμβαση. (…) Εμένα μου είπε κατευθείαν ο γιος μου ότι πρέπει να ήταν λίγο γρήγορα και ήταν και σε κατηφόρα και λέει ‘θυμάμαι που για μία στιγμή έτρεμε το τιμόνι και μετά έπεσε’».