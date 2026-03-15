Ο πόλεμος στο Ιράν με την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Epic Fury» (Επική Οργή) από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της ταυτόχρονης επίθεσης «Roaring Lion» (Βρυχώμενος Λέων) από το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδότησε την αρχή μιας περιόδου αναταραχών στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια στρατιωτική επιχείρηση ακριβείας με στόχο την εξουδετέρωση των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης και του βαλλιστικού της οπλοστασίου, εξελίχθηκε ταχύτατα σε μια σύγκρουση με ευρύτερες επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα και στο διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.

Ο ασύμμετρος πόλεμος

Αρχικά, η επιχείρηση «Epic Fury» σχεδιάστηκε με στόχο την πλήρη αποδιοργάνωση της ιρανικής ηγεσίας και των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Οι επιθέσεις εστιάστηκαν σε βάσεις πυραύλων, αεροδρόμια, ναυτικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής όπλων σε ολόκληρο το Ιράν.

Ωστόσο, η στρατηγική επιλογή της Τεχεράνης να απαντήσει με ασύμμετρα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών των γειτονικών κρατών του Κόλπου άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Η προειδοποίηση της Κεντρικής Διοίκησης Khatam al-Anbiya ότι οποιαδήποτε επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν θα οδηγούσε σε «ανάφλεξη» των πετρελαϊκών πεδίων ολόκληρης της περιοχής, μετατράπηκε σύντομα σε επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Οι ιρανικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο drones και βαλλιστικών πυραύλων, έπληξαν κρίσιμους στόχους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η επίθεση στο διυλιστήριο Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας στις 2 Μαρτίου 2026 και στο λιμάνι Fujairah των Εμιράτων την επόμενη ημέρα, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές και περιβαλλοντική ρύπανση. Αυτή η τακτική του «καμένου Κόλπου» στοχεύει στην πρόκληση οικονομικής φθοράς στις δυτικές οικονομίες και τους συμμάχους των ΗΠΑ, καθιστώντας το κόστος του πολέμου δυσβάσταχτο για τη διεθνή κοινότητα.

Το στρατηγικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ

Το κρισιμότερο σημείο της σύγκρουσης παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, η σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη.

Ειδικότερα, με μήκος 167 χιλιόμετρα και πλάτος που περιορίζεται στα 33 χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του, τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για το πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) των παραγωγών του Κόλπου. Από τις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει επιβάλει έναν άτυπο αποκλεισμό, απειλώντας να πλήξει οποιοδήποτε σκάφος συνδέεται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ στον απόηχο του πολέμου.

Η θαλάσσια κυκλοφορία έχει καταρρεύσει. Ενώ πριν από τη σύγκρουση διέρχονταν καθημερινά κατά μέσο όρο 153 πλοία, ο αριθμός αυτός έπεσε σε μόλις λίγα πλοία τις τελευταίες ημέρες. Η αναφορά για ναρκοθέτηση των στενών από το Ιράν, με ένα απόθεμα που εκτιμάται μεταξύ 2.000 και 6.000 ναρκών, έχει καταστήσει τη διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες. Συνολικά, η παράλυση αυτή επηρεάζει άμεσα τη ροή 20 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η Ιστορική Παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) περιγράφει την κατάσταση ως τη «μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου». Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η πλήρης αποσταθεροποίηση των αγορών, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου 2026 την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των 32 κρατών μελών του.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συντονισμένη δράση στην 50χρονη ιστορία του οργανισμού, υπερδιπλάσια από την αποδέσμευση του 2022 που ακολούθησε την εισβολή στην Ουκρανία.

Η συμμετοχή των κρατών μελών υπήρξε ομόφωνη, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται της προσπάθειας συνεισφέροντας 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου (SPR), ενώ σημαντικές ποσότητες αποδεσμεύουν η Νότια Κορέα (22,46 εκατ. βαρέλια), η Γαλλία (14,5 εκατ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (13,5 εκατ.).

Παρά το μέγεθος της παρέμβασης, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η JP Morgan και άλλοι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η απελευθέρωση αποθεμάτων μπορεί να προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση αν δεν εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ.

Η διαδικασία παράδοσης του πετρελαίου απαιτεί τουλάχιστον 13 ημέρες, ενώ η πλήρης αποδέσμευση των αμερικανικών ποσοτήτων θα διαρκέσει περίπου 120 ημέρες. Σε μια αγορά που αντιμετωπίζει έλλειμμα 16 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως λόγω του αποκλεισμού, η προσθήκη 1,4 έως 2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως δεν μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.

Ο κίνδυνος για τη ναυτιλία

Παράλληλα με τα ενεργειακά αποθέματα, η κυβέρνηση Τραμπ ενεργοποίησε ένα πρωτοφανές χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη στήριξη της ναυτιλίας. Μέσω του U.S. International Development Finance Corporation (DFC), δημιουργήθηκε μια αντασφαλιστική διευκόλυνση ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο στόχος είναι να λειτουργήσει το κράτος ως «εγγυητής έσχατης ανάγκης» (sovereign backstop) για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν κάλυψη για σκάφη και φορτία στον Περσικό Κόλπο.

Εν τέλει, η Chubb Limited επιλέχθηκε ως ο επικεφαλής ασφαλιστικός εταίρος, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου πολέμου, τα οποία εκτινάχθηκαν κατά 12 φορές μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του μέτρου παραμένει υπό συζήτηση. Οι αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι το πραγματικό κενό ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται για τη σταθεροποίηση της αγοράς αγγίζει τα 352 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό· όσο οι επιθέσεις με drones και οι ναρκοθετήσεις συνεχίζονται, κανένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων, γεγονός που οδηγεί πολλούς πλοιοκτήτες στην απόφαση να «σβήσουν» τους πομπούς εντοπισμού τους (going dark) ή να αποφύγουν εντελώς την περιοχή.

Το αποτύπωμα του πολέμου στην βιομηχανία

Οι επιπτώσεις του πολέμου επεκτείνονται πολύ πέρα από τον ενεργειακό τομέα. Η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβικό κέντρο για την παγκόσμια βαριά βιομηχανία.

Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αλουμινίου παγκοσμίως, είδε τη μονάδα Qatalum να περιορίζει την παραγωγή της στο 60% της δυναμικότητάς της. Η διακοπή της παραγωγής LNG από την QatarEnergy μετά από ιρανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Ras Laffan οδήγησε σε έλλειψη φυσικού αερίου για τη λειτουργία των χυτηρίων.

Καθώς οι χώρες του Κόλπου παράγουν το 9% του παγκόσμιου αλουμινίου και η διέλευση από το Ορμούζ είναι αδύνατη, οι τιμές του μετάλλου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσαν υψηλά τετραετίας, απειλώντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών.

Ίσως η πιο σημαντική πτυχή αυτού του πολέμου είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο Κόλπος παράγει περίπου το 49% των παγκόσμιων εξαγωγών ουρίας και το 30% της αμμωνίας. Με το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων να διέρχεται από το Ορμούζ, ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει «σοκ» στις τιμές. Η τιμή της ουρίας αυξήθηκε κατά 71% μέσα σε 90 ημέρες, ακριβώς την περίοδο που οι αγρότες στο βόρειο ημισφαίριο ξεκινούν την εαρινή σπορά.

Η Τεχεράνη, για να στηρίξει την πολεμική της μηχανή, ανακατευθύνει το φυσικό αέριο από τα πετροχημικά συγκροτήματα προς το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις στρατιωτικές βάσεις, διακόπτοντας την εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων. Αυτό, σε συνδυασμό με την αδυναμία εισαγωγής σιτηρών λόγω του αποκλεισμού, έχει οδηγήσει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο Ιράν κοντά στο 100%, με τα αποθέματα σιταριού να επαρκούν για λιγότερο από δύο μήνες.

Ο πόλεμος με «θύμα» το περιβάλλον

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2026, είχαν καταγραφεί πάνω από 300 περιστατικά ρύπανσης που σχετίζονται άμεσα με τις εχθροπραξίες. Οι αεροπορικές επιδρομές σε διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη προκάλεσαν το φαινόμενο της «μαύρης βροχής», όπου τοξικά σωματίδια και αιθάλη κατακρημνίζονται στον αστικό ιστό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία 10 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Επιπλέον, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τον πόλεμο στη θάλασσα είναι εξίσου επιβλαβής για το περιβάλλον. Η βύθιση τουλάχιστον 43 ιρανικών πλοίων και οι επιθέσεις σε 12 εμπορικά σκάφη έχουν απελευθερώσει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και χημικών.

Η βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena δημιούργησε μια πετρελαιοκηλίδα μήκους 20 χιλιομέτρων που απειλεί ευαίσθητα οικοσυστήματα. Επιπλέον, οι επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης – οι οποίες παρέχουν πόσιμο νερό σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή – έχουν προκαλέσει διαρροές επικίνδυνων ουσιών όπως το θειικό οξύ και το υποχλωριώδες νάτριο.

Οι «άγνωστες απώλειες» του πολέμου στο Ιράν

Φαίνεται πως μακροσκοπικά ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει ένα «ντόμινο εξελίξεων», καθώς έχει σημαντικές υπερτοπικές και διαχρονικές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η παγκόσμια βιομηχανία, γεωργία και ενέργεια επηρεάζονται άμεσα από την πολεμική σύρραξη στο Ιράν και αποτελεί άγνωστο το που μπορεί να φτάσει εν τέλει το μέγεθος των όλο και μεγαλύτερων επιπτώσεων.