Επεισοδιακή – αν μη τι άλλο – ήταν η χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron για τους υδρογονάνθρακες. Η συζήτηση του νομοσχεδίου συνεχίζεται και σήμερα ενώ θα ακολουθήσει ψηφοφορία. Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι θα λάβει ευρεία πλειοψηφία αφού επί της αρχής θα το ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ΠαΣοΚ και Ελληνική Λύση. Ωστόσο, καταψηφίζουν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει εκφράσει την διαφωνία του για τη σύμβαση. Στην ομιλία του, όμως, δεν απέφυγε να ρίξει «καρφιά» και προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Σήμερα δεν θα εκφράσω τις ανησυχίες μου για την αισχροκέρδεια, τις υποκλοπές που αφορούν και εμένα προσωπικά και το λέω τώρα που τελείωσε η δίκη, για τα πληρωμένα trolls που δηλητηριάζουν τη Δημοκρατία. Και έτσι δεν θα στεναχωρηθεί ο πρωθυπουργός ώστε να μιλήσει για επαγγελματιες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ», ανέφερε αρχικώς ο πρώην πρωθυπουργός και διερωτήθηκε: «Τι εννοεί; Ότι κάποιος ανησυχεί για οικονομικά οφέλη; Τα μίντια φωτογραφίζουν εμένα και τον Κώστα Καραμανλή. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της ΝΔ ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Αν έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια, τότε το πράγμα αλλάζει και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ». Μάλιστα, με αιχμή, κατέληξε να λέει ότι «δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες, αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι».

Για το ίδιο το νομοσχέδιο, ο πρώην πρωθυπουργός, τόνισε μιλώντας ειδικά για το άρθρο 30 πως ο τρόπος που διατυπώνεται αφήνει περιθώρια στην εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου. «Δεχόμαστε ότι θα μειωθεί η περιοχή», σημείωσε και σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό «αναγγέλλει στην ουσία τη δυνητική μείωση της κυριαρχίας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Παπασταύρου: «Αδικείστε»

Στις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ο Σταύρος Παπασταύρου. «Τον Αύγουστο του ‘12 μου ζητήσατε να αναλάβω μια κρίσιμη διαπραγμάτευση», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να συνεχίσει «σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Εν προκειμένω δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και αδικείστε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν μπορούν να παραχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Υπερασπιζόμενος τη σύμβαση της Chevron, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα σε τέτοιες συμφωνίες». Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, «οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας, πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να βρούμε κοιτάσματα».

Αντιπαράθεση Ανδρουλάκη – Παπασταύρου

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, αν και δήλωσε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, εξέφρασε τη διαφωνία του για το άρθρο 30 του νομοσχεδίου. Όπως είπε, με τη ρήτρα που περιέχει το άρθρο στις συμφωνίες στη νότια Κρήτη, δημιουργούνται εντυπώσεις που «μοιάζουν με υποχώρηση ακόμη και απέναντι και παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Για πρώτη φορά προστίθεται αυτή η ρήτρα. Στην πράξη υπονομεύει τα απώτατα όρια που είχε θεσπίσει ο νόμος του ΠαΣοΚ και είχε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε απαιτήσεις της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ότι είναι προβληματική η διατύπωση και δεν ενισχύει την ελληνική θέση.

Μετά το πέρας της ομιλίας του, τον λόγο έλαβε ο κ. Παπασταύρου κατηγορώντας το ΠαΣοΚ ότι «δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», καθώς «παρασύρεται» από «μικροπολιτικές» σκοπιμότητες. «Το εθνικό είναι το αληθές. Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε 12 μήνες από τώρα, θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο. Μην σπαταλήσουμε τη βάση εθνικής συνεννόησης για μικροπολιτικούς λόγους», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας πως «είναι σαν να στεναχωριέστε που πετύχαμε εμείς αυτό που δεν πετύχατε εσείς» και καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις συμβάσεις.

Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να αναγνωρίζεται η προσφορά όλων, όχι μόνο η αφετηρία, αλλά και η διαδρομή όπως η κατάληξη, εν προκειμένω η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έκανε τον αρχικό σχεδιασμό πράξη. «Είπατε για τον κύριο Μανιάτη, είμαι ο πρώτος που αναγνώρισα την προσφορά του. Το όνομα Βενιζέλος όμως, όπως και το όνομα Σαμαράς δεν ακούστηκαν…», σχολίασε.

Η διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στον απόηχο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠαΣοΚ. Στις 21.30 το βράδυ από έδρας έγινε η ανάγνωση της επιστολής του Νίκου Ανδρουλάκη προς τον πρόεδρο της Βουλής όπου ανακοίνωνε ότι ο βουλευτής Αρκαδίας απομακρύνεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής, η θέση του αντιπροέδρου που εκπροσωπεί το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη χηρεύει και έτσι αναζητείται το νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την θέση του αντιπροέδρου. Την ίδια ώρα, η δεξαμενή των ανεξαρτήτων ανεβαίνει φτάνοντας πια τον αριθμό ρεκόρ, των 28 βουλευτών.