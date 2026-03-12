«Οι συμβάσεις με την Chevron δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας στην τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά από το βήμα της Βουλής για τις αιτιάσεις που έχει σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με την κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ.

«Τον Αύγουστο του ‘12 μου ζητήσατε να αναλάβω μια κρίσιμη διαπραγμάτευση», είπε ο κ. Παπασταύρου για να συνεχίσει «σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Εν προκειμένω δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και αδικείστε σε λάθος συμπεράσματα. Δεν μπορούν να παραχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Υπερασπιζόμενος τη σύμβαση της Chevron, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα σε τέτοιες συμφωνίες».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, «οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας, πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να βρούμε κοιτάσματα».

Ολόκληρη η τοποθέτηση Παπασταύρου στη Βουλή

Κύριε Πρόεδρε, τον Αύγουστο του 2012 μου ζητήσετε να αναλάβω μία από τις πιο κρίσιμες νομικές διαπραγματεύσεις για την χώρα, η οποία οδήγησε τον Νοέμβριο στην εκταμίευση των 44 δις και σταθεροποίηση της χώρας μας στο ευρώ. Σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας αγωνιστήκαμε μαζί και κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Δυστυχώς, εν προκειμένω, δεν έχετε τη σωστή πληροφόρηση και οδηγείστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις.

Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχετε εργαστεί για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.

Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Άλλωστε, τα κυριαρχικά δικαιώματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.

Έχουν όμως σημασία για το διεθνές δίκαιο και την πατρίδα μας. Δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά έχουν σημασία για την πατρίδα μας. Πώς γίνεται αυτό. Γίνεται έτσι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η πραγματική κατάσταση, το factum, λαμβάνεται υπόψη από το διεθνές δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή, ότι ενώ δεν έχουμε οριοθετήσει, ότι ενώ υπάρχει το Τουρκο-Λιβυκό, ότι ενώ υπάρχει η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως ενέργειας, έρχεται και επενδύει και συμφωνεί. Αυτό για το διεθνές δίκαιο έχει σημασία. Λαμβάνεται υπόψη.

Αυτό δυναμώνει την ελληνική θέση και αποδυναμώνει την τουρκική. Και γι’ αυτό υπήρξαν οι έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας. Και δεν είναι εδώ και ο Σαμαράς, δεν είναι ακριβές αυτό που είπε.

Για αυτό είπα όταν έχεις την πληροφόρηση. Υπάρχει ένα σημείο, το τριεθνές, που είναι Λιβύη και Αίγυπτος. Υπάρχει ένα σημείο που δεν έχει οριοθετεθεί.

Η διάταξη του άρθρου 30 είναι μια νομική πρόβλεψη. Ρυθμίζει αποκλειστικά το ζήτημα κατανομής ευθύνης και προστασίας των συμβαλλομένων. Προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Και σε κάθε περίπτωση ο τελικός λόγος ανήκει στην πατρίδα μας, στο ελληνικό δημόσιο. Έχει πλήρη διακριτική ευκαιρία για κάθε ζήτημα. Δεν έχει χαθεί κανένας έλεγχος.

Οι εξελίξεις στα θέματα της ενέργειας και της τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν με υπερηχητικές ταχύτητες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστέρηση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σκιές εκεί που υπάρχει φως.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για κατευνασμό. Όταν για πρώτη φορά έχουμε τον Κίμωνα και τα ψαρά της Φρεγάτες στην Κύπρο. Όταν έχουμε τα F-16 στην Κύπρο.

Τα οποία δεν έχουν πάει για να διανυκτερεύσουν ένα βράδυ και να γυρίσουν μια παρέλαση. Έχουν πάει και μένουν εκεί. Όταν έχουμε Patriot στην Κάρπαθο, με το ραντάρ να διασυνδέεται με το νατοϊκό ραντάρ στη Νάπολη. Με Patriot στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κατευνασμός. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες διπλασιάζουν τις περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης για την πατρίδα μας. Πολλαπλασιάζουν την πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμους πόρους. Ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην ιστορική του ομιλία στην Καβάλα, το 1976 είχε πει χαρακτηριστικά. Προκειμένου να γνωρίζουμε ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο πλούτος του. Και αυτό πράττει η κυβέρνησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.