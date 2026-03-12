Αύριο Παρασκευή 13 Μαρτίου, θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, από το κοιμητήριο της Βούλας, η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Buongiorno του Mega.

Ο κορυφαίος σόουμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, σε οίκο ευγηρίας στα νότια προάστια, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, καθώς τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Παρότι ο πολυσχιδής και ταλαντούχος καλλιτέχνης, που είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τη δημοσιότητα, είχε ζητήσει η κηδεία του να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο κύκλο, πολλοί άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και φίλοι του, έχουν εκφράσει την επιθυμία να παρευρεθούν για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Με μια καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60, ο Γιώργος Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός έλληνας σόουμαν, καθώς δημιούργησε ένα ξεχωριστό είδος θεάματος, συνδυάζοντας θέατρο, σάτιρα, τραγούδι και χορό.

Από τη δεκαετία του ’70 έως τις αρχές του ’90, οι παραστάσεις του στη «Μέδουσα» έγιναν σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή Αθήνα, ενώ αργότερα κατέκτησε και την τηλεόραση, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.

Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία όμως, ο Γιώργος Μαρίνος άφησε το στίγμα του και με τη δημόσια στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα. Είχε μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, επιδιώκοντας –όπως έλεγε– να εκφράσει με ειλικρίνεια μια πλευρά της κοινωνίας που ζητούσε μεγαλύτερη αποδοχή και σεβασμό.