Γιώργος Μαρίνος: Η ιστορία του πρώτου showman της Ελλάδας και του πιο θαρραλέου coming out

Πολυδιάστατος καλλιτέχνης – τραγουδιστής, περφόρμερ, ηθοποιός και παρουσιαστής – ο Μαρίνος υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάματος. Και όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για το θάρρος με το οποίο μίλησε δημόσια για την ομοφυλοφιλία του, σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητο.
Γεννημένος το 1939 στον Βοτανικό, μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα του, τη Βασιλική, μετά τον χωρισμό των γονιών του όταν ήταν ακόμη βρέφος. Ο ίδιος είχε μιλήσει πολλές φορές για τη βαθιά σχέση που είχε μαζί της, αλλά και για την απουσία του πατέρα του, τον οποίο ξαναείδε όταν ήταν δώδεκα ετών, αφού εκείνος επέστρεψε από την εξορία στη Μακρόνησο. Οι εμπειρίες αυτές σημάδεψαν την προσωπικότητά του και διαμόρφωσαν έναν άνθρωπο με έντονη ευαισθησία αλλά και έντονη ανάγκη να εκφράζεται ελεύθερα.
Από πολύ νωρίς στη ζωή του κατάλαβε ποιος ήταν. Όπως είχε πει αργότερα σε συνεντεύξεις του, στα δεκαέξι του χρόνια μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα στους δικούς του ανθρώπους. «Δεν αισθανόμουν ποτέ διαφορετικός», είχε πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν ένιωσε ποτέ τύψεις ή ενοχές. Όταν ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα της δεκαετίας του ’60, η στάση αυτή ήταν σχεδόν πρωτοφανής για τον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο.