ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η στήλη επανέρχεται συχνά στις υποκλοπές, για δυο λόγους. Αφενός γιατί είναι το μεγαλύτερο θεσμικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Και αφετέρου γιατί είναι υποτιμημένο τόσο στην θεσμική, όσο, κυρίως, στην πολιτική του σημασία. Ουσιαστικά είναι «μηδενισμένο» πολιτικά, έχει επικρατήσει η άποψη ότι δεν παίζει ρόλο και ο κόσμος αδιαφορεί. Κατ' επανάληψη υποστήριξα εδώ ότι αυτό είναι λάθος και τώρα φαίνεται ότι άρχισαν να το καταλαβαίνουν αρκετοί. Ήδη, μετά την σημαντική δικαστική απόφαση με κατηγορούμενους τους τέσσερεις «ιδιώτες» είχαμε τρεις συν μία πολύ σημαντικές εξελίξεις. *** Η πρώτη είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υπόθεση του δημοσιογράφου Κουκάκη. Αν και «δίδυμη» με την υπόθεση Ανδρουλάκη, διαφοροποιείται στο διατακτικό της και με καθόλου καλό τρόπο για την κυβέρνηση. Το ανώτατο δικαστήριο αυτήν την φορά διέταξε την ΕΥΠ να παραδώσει τον φάκελο απευθείας σ' αυτό, παρακάμπτοντας την ΑΔΑΕ και, κυρίως, δείχνοντας παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης στην διοίκηση – και εμμέσως πλην σαφώς στον πολιτικό προϊστάμενο της μυστικής υπηρεσίας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον πρωθυπουργό – διέταξε «προκαταβολικά», αν υπάρξει ισχυρισμός ότι ο φάκελος δεν υπάρχει, να αιτιολογηθεί η ανυπαρξία του αλλά και να επανασυσταθεί! Λάβετε υπόψη ότι ήδη η υπόθεση του Ανδρουλάκη βρίσκεται στο Στρασβούργο, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να την χαρακτηρίζει κατεπείγουσα και την ελληνική πλευρά να μην δίνει εμπρόθεσμα σοβαρές απαντήσεις και θα αντιληφθείτε τι μπορεί να προκύψει στο άμεσο μέλλον. *** Η δεύτερη είναι η αποκάλυψη με λεπτομέρειες της «λίστας Μενουδάκου» από το vima.gr. Είναι μεγάλη η επίπτωση που έχει στους πολίτες η συνειδητοποίηση ότι παρακολουθούνταν από «ιδιώτες» πρόσωπα με κορυφαίες θέσεις και ειδικά στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, όπως ο υπουργός Εξωτερικών και ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, είναι μεγάλη. Και ας ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι δεν πήρε είδηση και ότι όλα είναι «συμπτώσεις». *** Και τρίτη, η εικόνα που εμφανίζεται πια και στις μετρήσεις. Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων και περισσότεροι από δύο στους τρεις πολίτες θεωρούν ότι η αποκατάσταση των θεσμών και της Δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολιτική αλλαγή. Μπορεί οι πολίτες να προτάσσουν τις ανησυχίες τους για την σταθερότητα της χώρας και τις διεθνείς εξελίξεις και να παλεύουν με την όλο και πιο δύσκολη καθημερινότητά τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν αποβλακωθεί. Νοιάζονται και για την Δημοκρατία και για το Κράτος Δικαίου και στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν πειστεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταρρακώσει τους θεσμούς και έχει υπονομεύσει την Δικαιοσύνη. Κι αυτό δεν μπορεί παρά να παίξει ρόλο όταν έρθει η ώρα. *** Και τέλος, ερχόμαστε στην «συν μία». Οι πάντες έχουν εστιάσει στον «ατιμωτικό θάνατο» του πορίσματος Αδειλίνη-Ζήση και στις συνέπειες της ανάσυρσης των μηνύσεων από το αρχείο, αλλά ελάχιστοι έχουν αντιληφθεί ότι με όλα αυτά έχει «αναστηθεί» μια άλλη σπουδαία υπόθεση. Η υπόθεση της αντισυνταγματικής αλλαγής της σύνθεσης της ΑΔΑΕ που μπορεί να έλθει στο προσκήνιο από εκεί που κανείς δεν περιμένει. Όπως και με το πόρισμα Ζήση πολλοί βιάστηκαν να πουν ότι η Δικαιοσύνη μίλησε, έτσι έκαναν και με την υπόθεση του τραυματισμού του Συντάγματος και της δολοφονίας της αριθμητικής με συνεργούς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Η Δικαιοσύνη δεν μίλησε, απλώς προσώρας «απέφυγε» να μιλήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έκλεισε. Και μπορεί να μην είναι δυνατή πλέον η προσβολή της πράξης της εκλογής των νέων μελών σε ΑΔΑΕ και Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο το 2023, αλλά η νομιμότητα της σύνθεσής τους μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή και εξ άλλης αφορμής. Και μια τέτοια εξέλιξη ίσως είναι το άχυρο που θα σπάσει την ράχη της καμήλας…

***

Η γραβάτα του Μακρόν

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά όταν το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος τροχοδρόμησε στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» της Πάφου και άνοιξε η πόρτα του, ο Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε με μακρύ παλτό, κοστούμι και γραβάτα.

Αφού κατέβηκε δυο-τρία σκαλιά και «ζύγισε» τη θερμοκρασία, ο πρόεδρος κοντοστάθηκε, έβγαλε το παλτό και το έδωσε σε ένα από τα μέλη της καμπίνας.

Φθάνοντας στο έδαφος ο Μακρόν αγκάλιασε τον Χριστοδουλίδη, ο οποίος όμως ήταν χωρίς γραβάτα. Έτσι, έως ότου οι δύο πρόεδροι να φθάσουν στην αίθουσα όπου θα διεξαγόταν η τριμερής, ο Μακρόν είχε βγάλει και την γραβάτα!

***

Πώς έσπασε το πρωτόκολλο

Γραβάτα, όμως, δεν φορούσε ούτε ο Μητσοτάκης. Δεν υπέπεσε στην προσοχή μου αν αυτός την έβγαλε… καθ’ οδόν. Από τη στιγμή, όμως, που ουδείς εκ των ηγετών ακολούθησε το ενδυματολογικό πρωτόκολλο, το ίδιο έπραξαν και οι αντιπροσωπείες.

Έτσι, λοιπόν, φτάσαμε στην εικόνα πρόεδροι, πρωθυπουργός, υπουργοί, σύμβουλοι, εκπρόσωποι και λοιποί να καθίσουν στο τραπέζι- στο γνωστό σχήμα Π- με σακάκια και πουκάμισα.

Άλλωστε, η παράκαμψη του πρωτοκόλλου έγινε αισθητή εξαρχής, καθώς ο Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τους Μητσοτάκη και Μακρόν στην πίστα, δηλαδή και πάλι εκτός πρωτοκόλλου.

***

Περασμένα, ξεχασμένα (;)

Να σας θυμίσω ότι σε επισκέψεις αυτού του επιπέδου συνήθως αναμένει στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών ή έτερο μέλος του υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα θα μου πείτε τι σημασία έχουν όλα αυτά μέσα στον κακό χαμό που γίνεται;

Αποδεικνύεται η οικειότητα και η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τριών ηγετών κι αυτό παρά τις επιμέρους παραφωνίες.

Διότι και ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν έχουν κοντραριστεί στο παρελθόν και ο Χριστοδουλίδης είχε… έως πρότινος πολλά να χωρίσει με τον πρωθυπουργό.

Θυμηθείτε για παράδειγμα τα του καλωδίου. Σήμερα, βεβαίως, τίποτα εξ αυτών δεν μετράει περισσότερο από τον απαραίτητο συντονισμό των τριών ώστε να αντιμετωπιστεί η σειρά των απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

***

Τουρκική άμυνα, όπως «ελβετικό τυρί»

Σκωπτικά αντιμετωπίζουν Έλληνες διπλωμάτες και αξιωματικοί το γεγονός ότι μόλις χθες το ΝΑΤΟ ανέπτυξε συστοιχία Patriot στη Μαλάτεια, μετά και τη δεύτερη πυραυλική επίθεση που δέχθηκε η Τουρκία από το Ιράν.

Κι αυτό διότι παρά την πολυδιαφημισμένη αμυντική βιομηχανία της γείτονος, η Άγκυρα φαίνεται ότι υποφέρει από έλλειμμα αντιπυραυλικής προστασίας, σε τέτοιο βαθμό που σπεύδει να την προστατεύσει η δυτική συμμαχία.

Την ίδια ώρα, όπως αντιπαραθέτουν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα αναπτύσσοντας αεροναυτικές δυνάμεις στην Κύπρο και Patriot στη Σαουδική Αραβία, στην Κάρπαθο και στα βόρεια σύνορα με τη Βουλγαρία, καθίσταται «παραγωγός ασφαλείας στην περιοχή».

***

Για τα προσχήματα του ψευδοκράτους

Πέραν αυτών, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε αλλά η Αθήνα δεν αναμίχθηκε στην υπόθεση μεταστάθμευσης των τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα.

Εννοώ ότι δεν εκδόθηκε κάποια επίσημη ανακοίνωση ή έστω αντίδραση σε επίπεδο διπλωματικών πηγών. Κι αυτό διότι στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η εν λόγω κίνηση είναι αμιγώς προσχηματική, με στόχο την κοινή γνώμη στο εσωτερικό, τόσο στην Τουρκία, όσο κυρίως στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Αντίδραση, όμως, δεν υπήρξε ούτε από την Άγκυρα έναντι της τριμερούς Ελλάδας- Κύπρου- Γαλλίας στην Πάφο. Παρά μόνο μια σχεδόν… παραληρηματική ανακοίνωση από το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου», όπως αποκαλείται το καθ΄ ημάς «ψευδοκράτος».

Σημεία των καιρών!

***

Κακό προσυνεδριακό κλίμα

Ομολογώ δεν καταλαβαίνω τι τους έχει πιάσει στο ΠαΣοΚ. Χθες από νωρίς το πρωί χάλασε πάλι το κλίμα μετά τη νηνεμία των τελευταίων εβδομάδων. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκε το όνομα του Θεοδόση Πελεγρίνη και η συμμετοχή του στην επιτροπή διεύρυνσης.

Πρώτα η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτηση της και στη συνέχεια ο Χάρης Δούκας με συνέντευξη του, ζήτησαν να υπάρχουν όρια και κανόνες για όσους επιστρέφουν. Το θέμα είναι πως «ο Θεοδόσης Πελεγρίνης δεν επέστρεψε ποτέ στο ΠαΣοΚ, γιατί ποτέ δεν ήταν μέλος του», όπως διαρρέουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Μεταξύ μας, οι ίδιες πηγές βλέπουν και λίγο τεχνητή την ένταση του τελευταίου 24ώρου και διακρίνω και μία προσπάθεια από μεριάς τους να υποβαθμιστεί το θέμα.

Άνθρωπος μου που ξέρει καλά το «πράσινο» παρασκήνιο μού υπενθύμισε επίσης ότι την Κυριακή υπάρχει η εσωτερική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων. Εκεί θα γίνει η πρώτη καταγραφή δυνάμεων και τέτοιες φωνές έχουν και ως στόχο πολλές φορές να συσπειρώσουν δυνάμεις.

Το ακούω κι αυτό ως μία διάθεση ερμηνείας, ωστόσο, η εικόνα αυτή που βγαίνει προς τα έξω συνοψίζεται στη φράση «πάλι τσακώνονται στο ΠαΣοΚ».

***

Ο ένας ΚΚΕ, ο άλλος ΣΥΡΙΖΑ

Τώρα θα σας πω και τι έμαθα για τα πρόσωπα που αποχώρησαν από την επιτροπή διεύρυνσης με το που ανακοινώθηκε η συμμετοχή τους.

Για τον Βαγγέλη Κορακάκη λέγεται και από τις δυο πλευρές ότι «έγινε παρεξήγηση», αν και στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο μουσικοσυνθέτης, ο οποίος εκ των υστέρων δήλωσε «εγώ είμαι από την Καισαριανή και είμαι ΚΚΕ», είχε δώσει συναίνεση στην ανακοίνωση του ονόματός του.

Όσον αφορά όμως τον συγγραφέα Μιχάλη Πατένταλη, έμαθα από πηγή μου στη Χαριλάου Τρικούπη πως ο ίδιος είχε προσεγγίσει γνωστό στέλεχος του ΠαΣοΚ στη Γερμανία και είχε εκφράσει επανειλημμένα την διάθεση του να συμμετάσχει στη νέα αυτή προσπάθεια.

Ξαφνικά και στο ΠαΣοΚ είδαν με έκπληξη ότι ο πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας αποχωρεί. Με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη όμως διαπίστωσαν πως την ανακοίνωση της αποχώρησης του τη διακινούσαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

***

Τηλεφωνούσε σε λάθος νούμερο!

Δεν έχουν καταλαγιάσει ακόμη οι διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στο Βερολίνο και στη Μαδρίτη μετά την επιεικώς άτυχη στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος άκουγε σιωπηλός στο Οβάλ Όφις του Λευκού Οίκου τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτίθεται με βαριές εκφράσεις στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Όπως, μάλιστα, μου μεταφέρει συνεργάτης του στο Βερολίνο, ο Μερτς προσπάθησε έκτοτε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Σάντσεθ, αλλά ακόμη περιμένει απάντηση. Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα αποκάλυψε ότι ο καγκελάριος άφησε και φωνητικό μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή, χωρίς να μας πει το περιεχόμενό του, αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση.

Και ενώ όλοι στη γερμανική πρωτεύουσα αναρωτιόνταν γιατί ήταν τόσο θυμωμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός, το… μυστήριο που αποκαλύφτηκε χθες ήταν ότι ο Μερτς τηλεφωνούσε σε… λάθος αριθμό, διότι, λέει, ο Ισπανός πρωθυπουργός για λόγους ασφαλείας αλλάζει κάθε τόσο τον αριθμό του.

Με ή χωρίς κλήση το ερώτημα παραμένει: Πώς είναι δυνατόν μια καγκελαρία με εκατοντάδες υπαλλήλους να μην έχει επικαιροποιημένους τηλεφωνικούς καταλόγους αρχηγών κυβερνήσεων;

***

Κόντρα από τα παλιά

Αναβίωση του παλιού δίπολου Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ θύμισε η χθεσινή σύγκρουση των δύο κομμάτων στην Ολομέλεια της Βουλής με φόντο το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τη σφοδρή επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση, ο Μακάριος Λαζαρίδης, εκτός μικροφώνου, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ λέγοντας σκωπτικά, ότι δεν έκανε «καμία αναφορά για τον κουμπάρο του».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το άφησε να πέσει κάτω και με το ίδιο έντονο ύφος τόνισε ότι «με τις δικές του πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ, αλλά με της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι πήραν εκατομμύρια».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε μετά μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπρόσωπων που αντάλλαξαν επίσης δηλητηριώδη «βέλη».

***

Κάν΄ το όπως ο Άδωνις

Ο Μάκης Βορίδης εμφανίστηκε ξαφνικά στη Βουλή για να απαντήσει στην αντιπολίτευση μετά από έγγραφο – καταγγελία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Επρόκειτο για μια εμπιστευτική εισήγηση του Γρηγόρη Βάρρα που τον εμφανίζει να προειδοποιεί αλλά και να ενημερώνει τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την ξαφνική εκτόξευση του εθνικού αποθέματος.

Ο Βορίδης πέταξε τα «καρφιά» του προτρέποντας την κυβέρνηση να κάνει… έρευνα για το αν όντως είχε καταθέσει τέτοια εισήγηση ο Βάρρας διότι ο ίδιος – όπως είπε – το έβλεπε για πρώτη φορά.

Σημειώνεται ότι ο Γρηγόρης Βάρρας έχει ανοιχτή κόντρα με τον Μάκη Βορίδη, παραμένει όμως στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Πάντως, αυτή η εμφάνιση του Μάκη Βορίδη θύμισε την καταδρομική του Άδωνι Γεωργιάδη πριν λίγες εβδομάδες όπου ξαφνικά εμφανίστηκε στη Βουλή για να απαντήσει σε καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

***

Συνάντηση Μητσοτάκη -Τασούλα

Τα βλέμματα όλων είναι στη Μέση Ανατολή, ενώ η Αθήνα ετοιμάζει να ανακοινώσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανακούφιση των πολιτών από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Σε αυτό το κλίμα, σήμερα ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχεται στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για τις τακτικές ενημερώσεις που παρέχει ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συνάντηση έχει καθυστερήσει έναν μήνα, πιθανότατα λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

***

Τα εκλογικά «Φίτζι» του Δούκα

Τα βέλη του κατά του κυβερνητικού υπερσυγκεντρωτισμού εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας σε χθεσινή εκδήλωση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καταγγέλλοντας τη συστηματική αποψίλωση των δήμων από πόρους και αρμοδιότητες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε μια πραγματικότητα όπου οι ομόφωνες αποφάσεις προσκρούουν στο «τείχος» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οικονομική αυτοτέλεια παραμένει ζητούμενο, καθώς το κράτος αποδίδει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 8 που προβλέπει ο νόμος.

Το κέντρο βάρους της τοποθέτησής του μετατοπίστηκε και στις εκλογικές προβλέψεις του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, όπου ο κ. Δούκας έδειξε να απολαμβάνει ιδιαίτερα την επιστροφή στην αγαπημένη του ατάκα περί «νησιών Φίτζι».

Παρομοιάζοντας το σύστημα των δεύτερων επιλογών με τις εν λόγω εξωτικές εκλογικές πρακτικές, υπογράμμισε πως, υπό το βάρος τέτοιων ρυθμίσεων, η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση τείνει να γίνει μια άσκηση επί χάρτου.