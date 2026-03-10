Έφηβος ετών… 101! Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα (10/3), καθώς συμπληρώνει τα 101 χρόνια στην τεράστια ιστορία του, με την ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα, μέσα από τα επίσημα social media του συλλόγου.

Οι ερυθρόλευκοι που αποτελούν τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης αποτελούν την πιο λαοφιλή ομάδα της χώρας και την πιο πετυχημένη, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός ανεβάζει μια πολύ όμορφη ανάρτηση.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος. Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε μία ανάρτηση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 101ά γενέθλια των Ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός έχει τα γενέθλιά του σήμερα (10/3) και ο Ερασιτέχνης, με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

«10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026

101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.

Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής.

Χρόνια πολλά Θρύλε!»

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους»

Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα (10/3) 101 χρόνια και το μπασκετικό τμήμα έκανε ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα.

«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ερυθρόλευκοι την ημέρα της συμπλήρωσης των 101 χρόνων της ένδοξης ιστορίας τους, αντιμετωπίζουν στη Γαλλία την Παρί σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη Euroleague, που αν το κερδίσουν θα «αγκαλιάσουν» την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Δείτε το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του συλλόγου: