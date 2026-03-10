Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ανάμεσα στα ονόματα μελών του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, οι οποίοι έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε σήμερα στο Στρασβούργο τα ονόματα των πρώτων τιμηθέντων, για την αναγνώριση σημαντικής συμβολής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε Ρομπέρτα Μέτσολα.

Οι τιμηθέντες που ανακοινώθηκαν επιλέχθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του Τάγματος, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Metsola, τις Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sophie Wilmès και Ewa Kopacz, καθώς και τους Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell και Enrico Letta. Οι προτάσεις για διορισμό υποβλήθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέρυσι, με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε τη θέσπιση της πρώτης ευρωπαϊκής διάκρισης αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της ΕΕ, μιας πολιτικής διάκρισης για να τιμώνται τα επιτεύγματα ατόμων που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Κάθε χρόνο μπορούν να ανακηρύσσονται έως και 20 τιμηθέντες στο Τάγμα.

Μετά τη σημερινή ανακοίνωσης, οι τιμηθέντες θα προσκληθούν σε επίσημη τελετή απονομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της 18ης-21ης Μαΐου στο Στρασβούργο. Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας αποτελείται από τρία επίπεδα διάκρισης, αυξανόμενου κύρους: Μέλος, Επίτιμο Μέλος και Εξέχον Μέλος.

Εξέχοντα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν ανακηρυχθεί

Angela Merkel, πρώην Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της Γερμανίας

Lech Wałęsa, ηγέτης της Solidarność και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Volodymyr Zelensky, Πρόεδρος της Ουκρανίας

Επίτιμα Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν ανακηρυχθεί

Valdas Adamkus, πρώην Πρόεδρος της Λιθουανίας

Jerzy Buzek, πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Aníbal Cavaco Silva, πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Sauli Niinistö, πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας

Pietro Parolin, Καρδινάλιος και Γραμματέας του Κράτους της Αγίας Έδρας

Mary Robinson, πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Maia Sandu, Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Javier Solana y de Madariaga, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας

Wolfgang Schüssel, πρώην Ομοσπονδιακός Καγκελάριος της Αυστρίας

Jean-Claude Trichet, πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας έχουν ανακηρυχθεί