Από θαύμα αποφεύχθηκε η τραγωδία στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το patris.gr μαθητές κατάφεραν να φτιάξουν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο και ενεργοποίησαν στην αυλή του σχολείου τους το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι μαθητές γυμνασίου πήδηξαν τα κάγκελα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην αυλή όπου και τον ενεργοποίησαν. Η αστυνομία που ερεύνησε το περιστατικό συνέλαβε ήδη τον έναν από τους φερόμενους δράστες και αναζητά τους άλλους δύο.

Ο ανήλικος φέρεται να παραδέχτηκε ότι είδαν βίντεο στα social media το οποίο είχε οδηγίες για την κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να κατασκευάστηκε ο μηχανισμός, με χρήση εύφλεκτων υλικών και μικρών φιαλών υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και σε τραγωδία.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν πολύ επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα, φωτοβολίδα. Εάν κάτι είχε πάει στραβά, τότε θα είχαμε μια τραγωδία στο σχολείο μας» ανέφερε εργαζόμενος στο συγκεκριμένο σχολείο.