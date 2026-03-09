Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για το σύστημα υγείας η GSK Ελλάδος επικεντρωμένη στη δύναμη της επιστημονικής καινοτομίας και της πρόληψης, θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες. Η Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας κ. Lizzie Champion, μιλά στο ΒΗΜΑ για τις προτεραιότητες της εταιρείας καθώς και τον σχεδιασμό για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο κλινικής έρευνας. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά για το προσωπικό της κίνητρο, το στρατηγικό όραμά της και τον ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της εταιρείας.

Κυρία Champion, διαθέτετε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον φαρμακευτικό κλάδο. Ποιό ήταν το βασικό κίνητρο που σας οδήγησε σε αυτήν την καριέρα; Θα λέγατε ότι αποτέλεσε έναν στρατηγικό στόχο ζωής για εσάς; Ποιά ήταν η αρχική σας αντίδραση όταν σας προτάθηκε η ανάληψη της σημερινής σας θέσης στην Ελλάδα;

Από την αρχή της επαγγελματικής μου πορείας, με ενέπνεε βαθιά η ιδέα ότι η επιστήμη μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία των ανθρώπων. Νιώθω ευγνώμων που εργάζομαι σε έναν τομέα ο οποίος μετατρέπει την έρευνα και την καινοτομία σε λύσεις που μπορούν να προάγουν και να βελτιώσουν την υγεία της κοινωνίας.

Όταν μου προτάθηκε η θέση της Γενικής Διευθύντριας και Προέδρου Δ.Σ. της GSK Ελλάδος, ένιωσα ενθουσιασμό, τιμή αλλά και έντονο αίσθημα ευθύνης. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μόνο μακρά επιστημονική παράδοση και επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και τον τοπικό οργανισμό της GSK ο οποίος είναι στελεχωμένος από ταλαντούχους ανθρώπους με πάθος να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής της GSK. Αποτελεί τιμή για εμένα να μπορώ να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια, ενισχύοντας τόσο τη διασύνδεση της GSK Ελλάδος με το παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας της GSK όσο και την εξωστρέφεια της εταιρείας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με γνώμονα το όφελος των Ελλήνων ασθενών.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας στη GSK Ελλάδος, πώς οραματίζεστε τον ρόλο σας και ποιές προτεραιότητες θεωρείτε κρίσιμες – εντός αλλά και εκτός οργανισμού – για να κάνετε πράξη αυτό το όραμα;

Κοινή προτεραιότητα όλων μας στη GSK Ελλάδος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλιών του οργανισμού, μέσω ουσιαστικών συνεργειών με την Πολιτεία, τους Επαγγελματίες Υγείας και τις Ενώσεις Ασθενών. Μέσα από αυτές τις συνέργειες, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ενεργά στην επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα, καθώς και στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγής κλινικών μελετών.

Μία ακόμα προτεραιότητα είναι να συμβάλλουμε ως εταιρεία, με ηγετική παρουσία στον τομέα των εμβολίων, στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης, με ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό. Αξιοποιώντας την εμπειρία μου από τον προηγούμενο διεθνή ρόλο μου στον τομέα των εμβολίων ενηλίκων και αναγνωρίζοντας τα οφέλη του εμβολιασμού για την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι σημαντικό να εργαστούμε συλλογικά, ώστε να διασφαλίσουμε στη χώρα βιώσιμη χρηματοδότηση, αμεσότερη πρόσβαση και εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Την ίδια στιγμή, έναν βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας αποτελεί η διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες σε τομείς υψηλής ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης, όπως οι ογκολογικοί και αιματολογικοί καρκίνοι, τα φλεγμονώδη νοσήματα, ο HIV καθώς και οι παθήσεις της ανοσολογίας και του αναπνευστικού.

Στον πυρήνα όλων των παραπάνω, παραμένει η αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας να επενδύουμε αδιάλειπτα στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στην καλλιέργεια μίας σύγχρονης, συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας, διατηρώντας τη GSK Ελλάδος ως πρότυπο εργοδότη και οργανισμό αναφοράς στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας, αναγνωρίσατε ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη GSK. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τον ρόλο και τη συμβολή της ελληνικής θυγατρικής στο πλαίσιο του ομίλου;

Η Ελλάδα διαδραματίζει στρατηγικά σημαντικό και διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα της GSK. Σηματοδοτώντας περισσότερα από 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας στη χώρα, η GSK Ελλάδος αποτελεί έναν ώριμο και αξιόπιστο οργανισμό με ουσιαστική συμβολή στη στρατηγική του Ομίλου.

Σήμερα, η GSK Ελλάδος παρέχει 70 καινοτόμα εμβόλια και φάρμακα, ενώ διαθέτει το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο εμβολίων που καλύπτει την πλειονότητα των ασθενειών όπως αυτές περιγράφονται στα Εθνικά Προγράμματα Εμβολιασμών. Απασχολούμε περισσότερους από 200 ταλαντούχους εργαζόμενους, εκ των οποίων το ένα τρίτο εντάχθηκε στον οργανισμό μας τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη του τοπικού οργανισμού και οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει συμβάλλουν στην εξέλιξη ανθρώπων με υψηλή εξειδίκευση, οι οποίοι διακρίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο εντός της εταιρείας. Η ισχυρή μας επένδυση στους ανθρώπους και στην εταιρική κουλτούρα αποτυπώνεται και στη διάκριση της GSK Ελλάδος στην 1η θέση του θεσμού Best Workplace για το 2025.

Η GSK Ελλάδος έχει επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο διεξαγωγής κλινικών μελετών. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος κλινικών μελετών το 2024 διεύρυνε σημαντικά την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σήμερα η GSK Ελλάδος συμβάλλει ενεργά στην καινοτομία μέσω των κλινικών μελετών, επιτυγχάνοντας να συγκαταλέγεται ακόμη και στις πρώτες θέσεις, στις αγορές της GSK, στην ένταξη ασθενών σε μελέτες στους τομείς της ογκολογίας και αιματολογίας.

Μέσα από την ανάπτυξή της και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει, η GSK Ελλάδας συνεχίζει να αναδεικνύει το ταλαντούχο προσωπικό της και να προωθεί ενεργά την αποστολή της εταιρείας για τη βελτίωση της υγείας μέσω της επιστημονικής καινοτομίας.

Η πρόληψη, όπως αναφέρατε, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία σας. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις βασικές κατευθύνσεις και πρωτοβουλίες σας σε αυτόν τον τομέα;

Η πρόληψη αποτελεί θεμέλιο λίθο της στρατηγικής μας. Για εμάς, η έννοια της υγείας δεν αρχίζει από το νοσοκομείο, αλλά από τις προληπτικές παρεμβάσεις, όπως ο εμβολιασμός και η διαγνωστική εξέταση. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στη μείωση του φορτίου των χρόνιων και λοιμωδών νοσημάτων, στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην αποσυμφόρηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον εμβολιασμό αποφέρει πολλαπλά οφέλη για το σύστημα υγείας, μειώνοντας τις νοσηλείες, την απουσία από την εργασία και τη συνολική δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης.

Η GSK διαδραματίζει διαχρονικά ηγετικό ρόλο στην προώθηση της πρόληψης, μέσω του δια βίου εμβολιασμού, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες, από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία. Επενδύουμε συστηματικά στην έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων εμβολίων καθώς και σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα η GSK, συμπεριλαμβανομένης της GSK Ελλάδος, διαθέτει ένα από τα ευρύτερα χαρτοφυλάκια εμβολίων διεθνώς, με περισσότερα από 20 εμβόλια τα οποία καλύπτουν κρίσιμους θεραπευτικούς τομείς, όπως τα λοιμώδη και αναπνευστικά νοσήματα. Καθημερινά διαθέτουμε περισσότερες από 1,3 εκατομμύριο δόσεις εμβολίων, ενώ στοχεύουμε να έχουμε θετική επίδραση στη ζωή 2,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων έως το τέλος της δεκαετίας, με τον εμβολιασμό να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο αυτής της επίδρασης.

Στην Ελλάδα, εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους εκπροσώπους της Πολιτείας, των επιστημονικών φορέων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στον εμβολιασμό, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτοι πληθυσμοί. Υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, προκειμένου η πρόληψη να αποτελεί συνειδητή επιλογή.

Η πρόληψη, επομένως, είναι το πιο αποτελεσματικό, κοινωνικά δίκαιο, και οικονομικά βιώσιμο «φάρμακο» για το μέλλον. Στη GSK Ελλάδος δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε των πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που συμβάλλουν στην προάσπιση και διαχρονική ενίσχυση της δημόσιας υγείας

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν έναν στρατηγικό πυλώνα για την υγεία, τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την οικονομία της χώρας. Πώς βλέπετε τον ρόλο της GSK Ελλάδος σε αυτό το πεδίο, τόσο μέσα από επενδύσεις όσο και μέσω της χρήσης της τεχνολογίας για την επιτάχυνση της έρευνας και ανάπτυξης νέων θεραπειών;

Στη GSK, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης επικεντρώνεται στη μελέτη του ανοσοποιητικού σύστηματος, τη γενετική και τις προηγμένες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, το 2024 η επένδυσή μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη ανήλθε στα €6,4 δις. παγκοσμίως, ενώ διαθέτουμε 71 υπό ανάπτυξη εμβόλια και φάρμακα, πολλά από τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι τα πρώτα ή τα καλύτερα στη θεραπευτική τους κατηγορία.

Στη GSK Ελλάδος, η επιστημονική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Από το 2017 έως το 2025, επενδύσαμε τοπικά περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ σε κλινικές μελέτες, μελέτες δεδομένων πραγματικού κόσμου (RWE), φαρμακοοικονομικές μελέτες, αλλά και ανεξάρτητα κλινικά προγράμματα. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε 47 κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με περισσότερα από 100 ερευνητικά κέντρα, ωφελώντας περισσότερους από 700 ασθενείς.

Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να λειτουργήσει ως κέντρο αριστείας στην κλινική έρευνα: υψηλό επιστημονικό επίπεδο, καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονες υποδομές και ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα ώστε να φέρουμε τους ασθενείς πιο γρήγορα σε καινοτόμες θεραπείες που μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία τους.

Με την πολυετή σας εμπειρία στον φαρμακευτικό και τον ευρύτερο χώρο της υγείας, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας;

Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας βρίσκονται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή. Η γήρανση του πληθυσμού είναι έντονη, με το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμένεται να φτάσει από το 21,6% το 2024 σχεδόν στο 30% μέχρι το 2050, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για πιο σύνθετες υπηρεσίες φροντίδας λόγω της αυξανόμενης συχνότητας σοβαρών χρόνιων νοσημάτων. Η τάση αυτή ασκεί πρωτοφανή πίεση στους προϋπολογισμούς υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης και υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική, συνεργατική και καινοτόμο προσέγγιση στη δημόσια υγεία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε ψηφιακές λύσεις, να επεκτείνει τα προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, να ενισχύσει την εκπαίδευση και ανάπτυξη του υγειονομικού προσωπικού, να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα στηρίζουν τη δίκαιη και απλοποιημένη πρόσβαση στην καινοτομία καθώς και να εκσυγχρονίσει τα ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια και τα πλαίσια κλινικών δοκιμών, ώστε να συμβαδίζουν με την καινοτομία. Με την ενσωμάτωση αυτών των στρατηγικών, μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία λαμβάνοντας υπόψιν στις ανάγκες των πολιτών – σήμερα και στο μέλλον.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ποιές είναι –κατά την άποψή σας– οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του φαρμάκου, δεδομένων των περιορισμένων πόρων σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη;

Η Ελλάδα έχει κάνει, τα τελευταία χρόνια, σημαντικά βήματα προόδου όχι μόνο στον τομέα της υγειονομικής υποδομής αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα. Ωστόσο η πρόοδος αυτή δεν έχει αποτυπωθεί σε επενδύσεις σε καινοτόμα φάρμακα.

Η δημόσια χρηματοδότηση φαρμάκων ανά κάτοικο στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η υποχρηματόδοτηση για καινοτόμα φάρμακα και οι επακόλουθες δυσβάσταχτες και μη βιώσιμες υποχρεωτικές επιστροφές που επιβαρύνουν τις εταιρείες, δημιουργεί ασφυκτική πίεση στον φαρμακευτικό κλάδο. Υπάρχει ευκαιρία για τους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα να συνεργαστούν για τη βελτίωση των μηχανισμών πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες. Κρίσιμος στόχος είναι να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη.

Πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εμβολιασμού που θα ενισχύει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και θα προωθεί την κουλτούρα της πρόληψης σε όλο τον πληθυσμό. Ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο εμβολιασμού, εναρμονισμένο με τους στόχους της Ατζέντας Εμβολιασμού 2030 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μπορεί να περιλαμβάνει αποτελεσματικότερες διαδικασίες πρόσβασης και αποζημίωσης, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους εμβολιασμούς και την ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα σημεία εμβολιασμού, ενώ παράλληλα να επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών δεδομένων μπορεί να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ενίσχυση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, της έρευνας και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων υγείας εν γένει.

Η GSK Ελλάδος δεσμεύεται να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, σε συνεργασία με την Πολιτεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιστημονικές εταιρείες και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε πρότυπο αριστείας στον τομέα της πρόληψης, του εμβολιασμού και της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες.