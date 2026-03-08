Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό κινήθηκε η πορεία για την Ημέρα της Γυναίκας από τη Σταδίου προς το Σύνταγμα. Την ώρα που το σώμα της πορείας περνούσε από το υπουργείο Εργασίας, πετάχτηκαν μπογιές στην πρόσοψη του κτιρίου, καθώς και στην είσοδο μιας παρακείμενης τράπεζας, όπως αναφέρει το orangepress.gr.

Στο επίκεντρο οι εργάτριες στη «Βιολάντα»

Τόσο στα κείμενα των συλλογικοτήτων όσο και στις ομιλίες από τα μεγάφωνα, κυρίαρχη ήταν η αναφορά στις πέντε εργάτριες της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το περιστατικό ως «εργοδοτικό έγκλημα» και «καπιταλιστική γυναικοκτονία», τονίζοντας πως η ασφάλεια των εργατριών θυσιάστηκε στον βωμό του κέρδους.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για δικαιοσύνη και ασφάλεια μέσω της διεκδίκησης αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ίσων αμοιβών και προστασίας από την έμφυλη βία, η οποία αριθμεί 19 γυναικοκτονίες τον τελευταίο χρόνο.

Ποια γυναικεία ζητήματα έθιξε η κινητοποίηση

Άλλες συλλογικότητες και σωματεία έθεσαν το ζήτημα της κατάστασης του κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, την υποχρηματοδότηση της Υγείας και τις αναφερόμενες δυσκολίες πρόσβασης στη διακοπή κύησης σε 46 δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων συμπληρώθηκε από το αίτημα για διεθνή αλληλεγγύη και αντίσταση στα πολεμικά σχέδια, με έμφαση στη στήριξη των γυναικών που αντέχουν σε Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν και Ιράν. Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με πορεία προς το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας πως η ισότητα δεν χαρίζεται, αλλά κατακτιέται μέσα από συλλογικούς αγώνες.