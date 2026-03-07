Πλήθος αναφορών σε τουρκικά, κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης, συγκλίνουν στο γεγονός ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει και αυτή μαχητικά F-16 στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις αναφορές στα τουκρικά μέσα και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Yeniduzen, στο παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν στα κατεχόμενα έχουν ξεκινήσει ετοιμασίες για την υποδοχή των τουρκικών μαχητικών, τα οποία θα φτάσουν αύριο (08/03).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για τέσσερα F-16 και η Τουρκία παρουσιάζει την κίνηση αυτή σαν μια απόφαση που λαμβάνει κι αυτή όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία του νησιού. Μάλιστα σε κάποια δημοσιεύματα γίνεται αναφορά και στην ιδιότητα της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης του νησιού, παρουσιάζοντας την κίνηση ουσιαστικά σαν μια συμβατική υποχρέωση της χώρας.