Σε ανάρτηση διάψευσης προχώρησε η κόρη του Πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επιστροφή της με ιδιωτικό τζετ από το Ομάν.

Σε ανάρτηση της η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη λέει πως επέστρεψε με την πέμπτη πτήση επαναπατρισμού, ενώ κάνει λόγο για fake news .

«Αδιανόητη προσβολή»

«Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες», αναφέρει μεταξύ άλλων. Σημειώνεται ότι η κ. Μητσοτάκη εργάζεται σε εκείνη την περιοχή.