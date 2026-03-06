Η έννοια της βιωσιμότητας έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί μια αφηρημένη θεωρητική προσέγγιση ή μια πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα, τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) συνιστούν τον σκληρό πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθορίζοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και, τελικά, την ίδια την επιβίωση των οργανισμών.

Υπό αυτό το πρίσμα, το 2ο ESG Summit by ICAP CRIF, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026 (09:30 – 17:30) στον εμβληματικό χώρο του Domus Asteria Glyfada, έρχεται να λειτουργήσει ως ένας κρίσιμος θεσμικός κόμβος διαλόγου. Με κεντρικό τίτλο Turning Environmental, Social & Governance into Strategic Value, η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατρέψει την πρόκληση της συμμόρφωσης σε μια απτή ευκαιρία για τη δημιουργία υπεραξίας για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν.

Από τη συμμόρφωση στη στρατηγική αξία

Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο με φόντο τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς. Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες και οι απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου η διαφάνεια και η μέτρηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος δεν είναι πλέον προαιρετικές. Το Summit εστιάζει ακριβώς εκεί: στο πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG ως μοχλό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ο χώρος διεξαγωγής, τα Asteria Γλυφάδας, δεν επιλέχθηκε τυχαία καθώς είναι συνυφασμένος με την έννοια της βιωσιμότητας και της αρμονικής ένταξης στο φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για μια συζήτηση που αφορά το μέλλον. Με παρουσιάστρια τη γνωστή δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου, το συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές, 8 πάνελ συζήτησης και 5 στοχευμένες παρουσιάσεις.

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει με την τοποθέτηση του keynote speaker, κ. Κώστα Κατσαφάδου, Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η παρουσία του υπογραμμίζει την άρρηκτη σύνδεση της κλιματικής ανθεκτικότητας με την εθνική στρατηγική και την ανάγκη θωράκισης των υποδομών και των επιχειρήσεων απέναντι στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Παράλληλα, η ενότητα Navigating Today’s EU ESG Rules θα προσφέρει τον απαραίτητο οδικό χάρτη για τα στελέχη που καλούνται να πλοηγηθούν στον λαβύρινθο των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Οι πυλώνες του Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του 2ο ESG Summit είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει κάθε πτυχή του σύγχρονου επιχειρείν.

Επενδύσεις & Αξιολόγηση (The Financial Lens)

Ένα από τα πλέον αναμενόμενα πάνελ είναι το Understanding Institutional Investors’ Expectations. Κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές θα αναλύσουν τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων, ενώ η ενότητα για τα CRIF Synesgy Ratings θα δείξει πώς οι πιστοποιημένες αξιολογήσεις ενισχύουν την εταιρική αξιοπιστία.

Στο πάνελ How ESG assessment can help business prosper, θα συμμετάσχουν η κα Ντιάνα Γεωργακοπούλου (Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη) και ο κ. Αλέκος Μανιατόπουλος (General Manager, Vice Chairman, Founder Yodiwo AE).

Ενεργειακή μετάβαση & Κινητικότητα

Η συζήτηση Powering Progress: ESG and the Transition to Clean Energy παραμένει επίκαιρη με τη συμμετοχή του κ. Αχιλλέα Ιωακειμίδη (Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Όμιλος ΔΕΗ), του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη (Πρόεδρος, Αναπτυξιακή Αθήνας), του κ. Αντώνη Μουντούρη (HELLENiQ ENERGY) και της κας Δέσποινα – Λητώ Παληαρούτα (Γενική Γραμματέας Ενέργειας).

Παράλληλα, η θεματική ESG at the Wheel: Steering Mobility Toward Responsible Growth θα εξετάσει το μέλλο της μετακίνησης, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία για μια βιωματική εμπειρία test drive με οχήματα νέας γενιάς στην Attica Riviera, υπό την καθοδήγηση της ομάδας του GoCar.

Γαλάζια Οικονομία, Διαχείριση υδάτινων Πόρων & Διατροφή

Η ενότητα The Shipping Imperative θα αναδείξει τις προκλήσεις της βιώσιμης ναυτιλίας με τις τοποθετήσεις της κας Έλενα Αθουσάκη και του κ. Αρτέμιου Αληφραγκή. Το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων θα αναλυθεί από τους κ.κ. Γεώργιος Στεργίου (ΕΥΔΑΠ) και Άγις Παπαδόπουλος (ΕΥΑΘ).

Επιπλέον, στο πάνελ Cultivating Change: How ESG Transforms Food Sustainability & the Supply Chain, moderator θα είναι ο κ. Μάριος Φωκάς Τσαμίχας (Αντιπρόεδρος World Economic Forum Global Shapers London, World Bank Climate Ambassador).

Τεχνολογία & Δεδομένα (Data–Driven ESG)

Η παρουσίαση του κ. Gaetano Volpe (LATITUDO40) για την τεχνητή νοημοσύνη και τη δορυφορική τεχνολογία θα καταδείξει πώς η καινοτομία καθιστά το ESG μια data-driven διαδικασία.

Κοινωνία & Διακυβέρνηση

Το Summit δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Κοινωνική Υπευθυνότητα (S) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (G). Η ενότητα Building Trust θα εστιάσει στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς εταίρους. Σημαντική στιγμή θα είναι η παρουσίαση της νέας έρευνας της ICAP CRIF, The ESG Pulse, από την Director, Sectorial Studies & Publications, ICAP CRIF κα Σταματίνα Παντελαίου, η οποία θα αποτυπώσει τις τάσεις της ελληνικής αγοράς.

Το συνέδριο θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την απονομή των βραβείων Most Sustainable Companies Prizes by Synesgy, αναγνωρίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στην αγορά.

Ένα Summit Δικτύωσης & Έμπνευσης

Το 2ο ESG Summit αποτελεί μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ πολιτικής, ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς. Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι κ.κ. Πέτρος Βαρελίδης, Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, Ντιάνα Γεωργακοπούλου και Νικήτας Κωνσταντέλλος.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: https://esgsummit-icapcrif.liveon.tech/sessions

Η παρακαταθήκη της πρώτης διοργάνωσης

Η δυναμική του φετινού Summit εδράζεται στην εξαιρετική επιτυχία της περσινής διοργάνωσης (3 Απριλίου 2025) , η οποία υπό τον τίτλο Building Sustainable Ecosystems συγκέντρωσε 350 ηγετικά στελέχη. Το 1ο ESG Summit ανέδειξε κρίσιμες πτυχές του πράσινου μετασχηματισμού , ενώ η πρωτογενής έρευνα της ICAP CRIF αποκάλυψε πως στο 49% των επιχειρήσεων οι ESG πρωτοβουλίες λαμβάνονται απευθείας από τη διοίκηση.

Επιπλέον, η περσινή εμπειρία εμπλουτίστηκε με την πρακτική εφαρμογή της βιωσιμότητας, καθώς πραγματοποιήθηκαν 80 test drives ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας στους συνέδρους μια ολιστική προσέγγιση της σύγχρονης κινητικότητας. Αυτή η κληρονομιά γνώσης και δικτύωσης αποτελεί το θεμέλιο για το φετινό 2ο ESG Summit, το οποίο αναμένεται να εξελίξει περαιτέρω τον διάλογο για τη δημιουργία στρατηγικής αξίας μέσω της βιωσιμότητας.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ, της ΕΑΣΕ και του CSR Hellas.