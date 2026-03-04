Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με τραύμα από μαχαίρι στο πόδι ένας 17χρονος Κουβανός, το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε έξω από το σχολείο του, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Το περιστατικό συνέβη έξω από λύκειο της περιοχής, στην οδό Λέλα Καραγιάννη, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος προσέγγισε τον ανήλικο και του επιτέθηκε, με μαχαίρι τύπου karambit στο δεξί μηρό.

Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Μια ομάδα παιδιών που είδε τον 17χρονο τραυματισμένο ειδοποίησε αμέσως τους καθηγητές, οι οποίοι με τη σειρά τους κάλεσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες, αποκλείοντας τον χώρο και συγκεντρώνοντας τις πρώτες μαρτυρίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικοί ερευνούν εάν προηγήθηκε κάποια λογομαχία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το σενάριο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και λαμβάνουν καταθέσεις από μαθητές και κατοίκους, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά την επίθεση.