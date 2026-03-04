Μία ακόμη τραγωδία σήμερα το πρωί με πτώση στο κενό νεαρού ατόμου στο κενό από μεγάλο ύψος, αυτήν τη φορά στα Ιωάννινα.

Μετά την πτώση μιας ανήλικης κοπέλας 17 χρονών από τον 5ο όροφο, στην περιοχή του Πειραιά, μόλις δύο ημέρες πριν, καταγράφηκε ακόμη ένα θανατηφόρο περιστατικό πτώσης από μεγάλο ύψος. Αυτήν τη φορά στα Ιωάννινα.

Νεκρός 20χρονος φοιτητής

Νεκρός είναι ένας 20χρονος φοιτητής ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από μεγάλο ύψος σε κτήριο στην Πολυτεχνειούπολη και συγκεκριμένα στο κτήριο που στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού αποδίδεται σε αυτοχειρία, τα ακριβή ωστόσο αίτια του συμβάντος διερευνά το ΑΤ Ιωαννίνων .

