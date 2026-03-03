Ο πόλεμος δεν θα είναι ατελείωτος στη Μέση Ανατολή διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν παρέσυρε τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο στο Ιράν καθώς ο αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασιστικός ηγέτης.

«Δεν πρόκειται να έχετε έναν ατελείωτο πόλεμο», είπε ο Νετανιάχου στον Σον Χάνιτι του Fox News σε αποκλειστική συνέντευξη. «Αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του από τότε που υπεξαίρεσε το Ιράν από το γενναίο ιρανικό λαό πριν από 47 χρόνια. Άρα πρόκειται για μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια. Και πρώτα θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να πάρει τον έλεγχο της μοίρας του, να σχηματίσει τη δική του δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, που θα δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό Ιράν».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η καταστροφή του ιρανικού καθεστώτος θα ανοίξει τον δρόμο για «πολλές ειρηνευτικές συνθήκες» με άλλες μουσουλμανικές χώρες στην περιοχή και ότι θα «αλλάξει τον κόσμο».

«Αν προχωρήσουμε όπως σχεδιάζουμε, νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε συνθήκες για ειρήνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Δεν πρόκειται για ατελείωτο πόλεμο. Αντιθέτως, πρόκειται για κάτι που θα εγκαινιάσει μια εποχή ειρήνης που δεν έχουμε καν φανταστεί».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Σαουδική Αραβία, θεωρώντας τη χώρα ως έναν από τους μεγαλύτερους ωφελούμενους από την πτώση του ιρανικού καθεστώτος και δήλωσε ότι η ειρήνη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ θα είναι «πολύ κοντά» ως αποτέλεσμα.

«Αυτό είναι λοιπόν μια πύλη για ειρήνη, για ευρύτερη ειρήνη. Και πιστεύω ότι μπορούμε να την επιτύχουμε», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Το πιο σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι όταν συνεργαζόμαστε, ο Πρόεδρος Τραμπ κι εγώ καταφέραμε, στην πραγματικότητα, τέσσερα επιτεύγματα ειρήνης. Μεσολάβησε ο Πρόεδρος Τραμπ συνεργαζόμενος μαζί μου, φέραμε τα Abraham Accords, που ήταν τέσσερις ειρηνευτικές συμφωνίες με τέσσερις αραβικές χώρες. Και τώρα, συνεργαζόμενοι κατά του Ιράν, θα μπορέσουμε να φέρουμε πολλές, πολλές περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες. Άρα δεν πρόκειται για ατελείωτο πόλεμο. Είναι μια πύλη προς την ειρήνη. Ακριβώς το αντίθετο από αυτά που λένε κάποιοι».

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή στο liveblog του Βήματος

«Δεν παρασύρθηκε ο Τραμπ σε πόλεμο»

Ο Νετανιάχου γέλασε με την «γελοία» κατηγορία ότι οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος παρασύρθηκε σε πόλεμο με το Ιράν από το Ισραήλ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο», είπε. «Κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για την Αμερική. Κάνει επίσης ό,τι θεωρεί σωστό για τις μελλοντικές γενιές… Το Ιράν είναι δεσμευμένο για την καταστροφή σας. Και είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι είτε όχι, ο ηγέτης πρέπει να το κατανοεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ το κατανοεί. Δεν χρειάζεται να τον παρασύρεις σε τίποτα. Κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, και αυτό είναι σωστό. Ενίσχυσε τη σημαντική στρατιωτική δράση που έλαβαν η χώρα του και οι ΗΠΑ με την «Επιχείρηση Epic Fury».

«Μετά που πλήξαμε τους πυρηνικούς τους χώρους και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, θα νομίζατε ότι θα είχαν πάρει μάθημα, αλλά δεν το έκαναν, γιατί είναι αμεταρρύθμιστοι. Είναι εντελώς φανατικοί σε αυτό, στο στόχο της καταστροφής της Αμερικής. Έτσι, άρχισαν να χτίζουν νέους χώρους και υπόγεια καταφύγια που θα έκαναν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και το πυρηνικό τους πρόγραμμα ανθεκτικά μέσα σε λίγους μήνες» ανέφερε.

«Αν δεν λαμβάνονταν μέτρα τώρα, δεν θα μπορούσαν να ληφθούν στο μέλλον», συνέχισε ο Νετανιάχου. «Και τότε θα μπορούσαν να στοχεύσουν την Αμερική. Θα μπορούσαν να εκβιάσουν την Αμερική. Θα μπορούσαν να μας απειλήσουν και να απειλήσουν όλους ανάμεσά μας. Άρα, έπρεπε να δράσουμε. Και χρειάστηκε ένας αποφασιστικός πρόεδρος σαν τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για να πάρει αυτή την απόφαση».