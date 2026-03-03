Kαθώς η συνεχιζόμενη επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν αποκτά προτεραιότητα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα χάσει το ενδιαφέρον του για το να τερματιστεί ο πλήρους κλίμακας πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, που πλέον βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο πρακτικός αντίκτυπος, αν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να είναι ακόμη σοβαρότερος από τον πολιτικό: η Ουκρανία ενδέχεται να στερηθεί τα αμερικανικά όπλα που χρειάζεται για να αντισταθεί στις καθημερινές επιθέσεις ρωσικών πυραύλων, επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τόσα πολλά από αυτά κατά του Ιράν.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι για εμάς αυτά είναι η ζωή μας, τα κατάλληλα όπλα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Αν υπάρξουν μακροχρόνιες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τον εφοδιασμό. Είμαι σίγουρος για αυτό».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά ότι είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να διαρκέσει περισσότερο. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν ότι υπάρχει η πιθανότητα να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση από την οποία η Αμερική θα δυσκολευτεί να αποχωρήσει.

«Πώς να υποχρεώσεις τον Τραμπ να εξετάσει νέες προσπάθειες για τον περιορισμό των Ρώσων στην Ουκρανία, όταν μόλις άνοιξε ένα άλλο μέτωπο σε έναν πιθανό πόλεμο; Ομοίως, αν στείλεις μεγάλο όγκο εξοπλισμού στην περιοχή, δεν θα υπάρχουν ανταλλακτικά στο ράφι» λέει ο ο Ed Arnold από το αμυντικό think tank «Royal United Services Institute» στο Λονδίνο.

Εντείνονται οι ανησυχίες

Ακόμη και πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον εξέφραζαν ανησυχίες ότι μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αποθέματα αμερικανικών όπλων και να αφήσει τις ΗΠΑ πιο ευάλωτες. Ένα επιχείρημα που πιθανότατα θα ενισχυθεί όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τη διοίκηση Τραμπ να δώσει προτεραιότητα στην αναπλήρωση των δικών της αποθεμάτων εις βάρος της διάθεσης πυραύλων προς την Ευρώπη και την Ουκρανία, προειδοποίησε ανώτερος Ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. «Ένας μεγάλος όγκος πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων αναχαιτιστικών και άλλων πυραύλων, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Οι ΗΠΑ χρειάζονται αναπλήρωση, που σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο για αγορά από την Ευρώπη ή την Ουκρανία» πρόσθεσε σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico.

Χωρίς έτοιμα αποθέματα

Στο Κίεβο οι αμερικανικοί πύραυλοι αναχαίτισης PAC-3 για τα συστήματα αεράμυνας Patriot θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κατάρριψη ρωσικών πυραύλων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν διαθέτουν έτοιμα αποθέματα αεράμυνας και προτεραιοποιούν την ανάπτυξη των δικών τους δυνατοτήτων, ώστε να γίνουν πιο αυτοδύναμες και να συμβάλουν περισσότερο στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει τη γραμμή εφοδιασμού όπλων της Ουκρανίας. «Αλλά θα κάνουμε τα πάντα ώστε η εσωτερική μας χρηματοδότηση να μην σταματήσει, και τότε η εγχώρια παραγωγή μας θα λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα», τόνισε.

Η Κατερίνα Τσερνοχορένκο, πρώην αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook τη Δευτέρα ότι οι προγραμματιστές drones, οι ειδικοί ηλεκτρονικού πολέμου και άλλοι πρέπει να συνεργαστούν για να αποφευχθεί η εξάντληση των αποθεμάτων. Κάλεσε τις ουκρανικές εταιρείες όπλων να ενεργήσουν γρήγορα, αγοράζοντας αποθέματα κρίσιμων εξαρτημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας τους για τους επόμενους 12 έως 24 μήνες.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε κρίση εξαρτημάτων για τη βιομηχανία άμυνας της Ουκρανίας», είπε. «Οι τιμές, τα ποσοστά και οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα αλλάξουν δραματικά» κατέληξε.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και άμυνας, Γιεχόρ Τσερνέβ, που μίλησε στο Politico ο πόλεμος με το Ιράν θα συνεχιστεί «παράλληλα» με τις ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολαβούνται από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί.

«Είναι αλληλένδετα», είπε. «Όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά ενεργούν οι ΗΠΑ ενάντια στο Ιράν, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να επιτευχθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ο μόνος κίνδυνος για εμάς θα είναι αν η εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν παραταθεί και δεν πετύχει κανένα στόχο. Τότε, πράγματι, η προσοχή στην Ουκρανία μπορεί να εξασθενήσει».

Τι θα γίνει με τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι;

Ο Τραμπ παραμένει θεωρητικά δεσμευμένος στην επίλυση της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, με τον απεσταλμένο του Στιβ Ουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ να έχουν συναντηθεί με ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη.

Επίσης προγραμματίζονται τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία για τις 5‑6 Μαρτίου στο Αμπού Ντάμπι, αν και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να τις μεταφέρουν στην Τουρκία ή την Ελβετία. «Η συνάντηση πρέπει να γίνει, είναι σημαντική για εμάς» είπε ο Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δεν δείχνει βιασύνη για συμφωνία και συνεχίζει τις μεγάλες επιθέσεις στην Ουκρανία με πυραύλους και drones, ενώ η στήριξη από Κίνα, Βόρεια Κορέα και Ιράν ενισχύει τη στρατηγική του.

Μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ουκρανία περιορίστηκαν, γεγονός που έχει μειώσει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ουκρανία. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν ανησυχία ότι η προσοχή των ΗΠΑ μπορεί να αποσπαστεί, επηρεάζοντας τις ειρηνευτικές προσπάθειες.