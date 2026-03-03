Οι ισραηλινές ομάδες μπάσκετ δίνουν προσωρινά τους εντός έδρας αγώνες τους εκτός Ισραήλ, σε πόλεις που είχαν φιλοξενήσει στο παρελθόν τα παιχνίδια τους, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η Μακάμπι πάει στο Βελιγράδι, η Χάποελ στη Σόφια, ενώ η Ντουμπάι BC περιμένει «πράσινο φως» από την Euroleague.

Μακάμπι: Από το Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα μεταφέρει προσωρινά τους εντός έδρας αγώνες της στο Βελιγράδι, επαναφέροντας μια λύση που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Η απόφαση έρχεται καθώς οι συνθήκες επιστροφής στο Ισραήλ δεν έχουν ακόμη ωριμάσει για την ομάδα.

Χάποελ: Στη Σόφια μέχρι νεωτέρας

Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζει και η Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα αγωνίζεται προσωρινά στη Σόφια. Η βουλγαρική πρωτεύουσα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, ενώ η επιστροφή στο Τελ Αβίβ παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ντουμπάι BC: Σεράγεβο ή ό,τι αποφασίσει η Euroleague

Η Ντουμπάι BC έχει δηλώσει ως προσωρινή έδρα το Σεράγεβο, αλλά η τελική έγκριση βρίσκεται στα χέρια της Euroleague. Το «ok» της διοργανώτριας αρχής θα καθορίσει αν η ομάδα θα μπορέσει να ξεκινήσει τους αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας ή αν θα υπάρξει νέα αλλαγή σχεδίων.