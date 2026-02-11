Στη διάθεση όλων των φίλων του μπάσκετ θα τεθούν τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague. Από τις 11 π.μ. όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους και να κλείσουν θέση στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη φάση πώλησης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ακόμα τρεις. Η επόμενη θα είναι στις 26 Φεβρουαρίου, μετά στις 17 Μαρτίου και η τρίτη και τελευταία στις 20 Απριλίου.

Οι τιμές και ο περιορισμός

Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει έως και τέσσερα εισιτήρια. Οι φίλαθλοι που αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν εισιτήρια σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399 € έως 952 €, ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Final Four

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 ώρα Ελλάδος, ενώ ο τελικός θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens πριν από τον τελικό του EuroLeague.