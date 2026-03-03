Δένουν κάβους όλα τα πλοία την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, μετά την απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για 24ωρη πανελλαδική απεργία. Οι ναυτικοί αντιδρούν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ζητούν τον άμεσο απεγκλωβισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων συναδέλφων τους και διαμηνύουν ότι «κανένα πλοίο δε θα φύγει από την Ελλάδα για την εμπόλεμη ζώνη».

Δεμένα όλα τα πλοία από τα μεσάνυχτα

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης 5 Μαρτίου έως τις 24:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Η κινητοποίηση καλύπτει το σύνολο της ακτοπλοΐας και της ναυτιλίας, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας.

«Ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» η κατάσταση

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πληρωμάτων και τονίζει ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Καταγγελία για αποστολή πλοίου σε εμπόλεμη ζώνη

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της ΠΝΟ σε εταιρεία, η οποία – όπως καταγγέλλεται – σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, φέρεται να προετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή, όπου μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις.

Όπως σημειώνεται, το θέμα έχει ήδη τεθεί και με επιστολή διαμαρτυρίας, ενώ ξεκαθαρίστηκε στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας, που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας, ότι «κανένα πλοίο δε θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Τα βασικά αιτήματα της ΠΝΟ

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται:

Ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή

Η κήρυξη της ευρύτερης ζώνης ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων

Η λήψη ειδικής μέριμνας από το αρμόδιο υπουργείο για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν, ώστε να συνεχίσουν τη φοίτησή τους

Η ΠΝΟ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μετατροπή των ναυτικών σε «όμηρους» μιας πολεμικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πληρωμάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η Επιστολή της Π.Ν.Ο.

«Επικίνδυνα παιχνίδια για τους Έλληνες Ναυτικούς»

Α.Π. 29

3 Μαρτίου 2026

Προς

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Βουλή των Ελλήνων

Υπουργό ΥΝΑΝΠ

Πολιτικά Κόμματα

Κύριοι,

Κατόπιν καταγγελιών Ναυτικών προς τα σωματεία τους, προκύπτει ότι προωθείται έγκριση δρομολογίου από το ΥΝΑΝΠ, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Golden Star, για Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ που θα εκτελέσει δρομολόγιο στην εμπόλεμη περιοχή του Ισραήλ.

Όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει στην περιοχή και για το ποιες θα είναι οι προεκτάσεις που θα έχει.

Ταυτόχρονα, στα στενά του Ορμούζ και μέσα και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου του Ομάν είναι εγκλωβισμένα εκατοντάδες πλοία στα οποία υπηρετούν Έλληνες και αλλοδαποί συνάδελφοι μας.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των Ναυτικών. Θεωρούμε προκλητικό και επικίνδυνο, εφόσον οι καταγγελίες αυτές ισχύουν, ότι θα εγκριθεί δρομολόγιο για την εμπόλεμη περιοχή.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την προστασία των Ελλήνων Ναυτικών.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξελίξεις, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα, θα παρακολουθεί στενά τις όποιες εξελίξεις.

Με τιμή,

Capt. Εμμ. Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ