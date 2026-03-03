Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μάκρη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά διερχόμενου οχήματος στη Λεωφόρος Μαραθώνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία άτομα που κινούνταν πεζά πυροβόλησαν στο πίσω μέρος διερχόμενου Ι.Χ., προκαλώντας πανικό στην περιοχή. Στο σημείο εντοπίστηκαν επτά κάλυκες και ένα φυσίγγι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, τα οποία έχουν περισυλλεγεί και θα εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από τους πυροβολισμούς τέσσερις Τούρκοι υπήκοοι φέρονται να είχαν εισέλθει σε κοντινό σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε έντονη φασαρία. Λίγα λεπτά αργότερα βγήκαν από το κατάστημα και τότε ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση ένα αυτοκίνητο που έφερε τρύπες από σφαίρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος στο σημείο. Οι επιβαίνοντες φέρονται να εγκατέλειψαν το όχημα και να διέφυγαν, ενώ αναζητούνται από τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.