Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, όταν προσπάθησε να εισέλθει παράνομα σε μια ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη βόρεια πύλη του ακινήτου Μαρ α Λάγκο, να κρατάει κάτι που φαινόταν να είναι ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου, ανέφερε η ανακοίνωση των Μυστικών Υπηρεσιών. Το περιστατικό συνέβη πριν από περίπου οκτώ ώρες, περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα, όπως μεταδίδει το skynews.

Οι πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών και ένας βοηθός του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς (PBSO) αντιμετώπισαν το άτομο και οι αρχές έριξαν πυροβολισμούς.

Κανένα μέλος ούτε των αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ούτε του προσωπικού του PBSO δεν τραυματίστηκε.

Ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ περνάει συχνά τα Σαββατοκύριακα στο θέρετρό του στη Φλόριντα, βρισκόταν στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού. «Δεν υπήρχαν προστατευόμενοι της Μυστικής Υπηρεσίας στο σημείο τη στιγμή του συμβάντος», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Η σύζυγος του προέδρου, Μελάνια Τραμπ, ήταν επίσης μαζί του στον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου.

Το ζευγάρι παρέθεσε ένα ετήσιο δείπνο με κυβερνήτες, το οποίο συνήθως αποτελεί ευκαιρία για τους ηγέτες των δύο κομμάτων να συναντηθούν και να κοινωνικοποιηθούν με τον πρόεδρο.