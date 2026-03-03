Σε καλό κλίμα ήταν η κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ. Σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, στη περίπου 40λεπτή συνάντηση υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον Κ. Ανδρουλάκη υπογραμμίζοντας ότι ήταν «σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη». Απερχόμενος από το γραφείο του πρωθυπουργού, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους δεν έκανε δήλωση, αλλά είπε λακωνικά «όλα καλά».

«Προστασία των εγκλωβισμένων Ελλήνων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε «η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού». Νωρίτερα, κατά την έναρξη της συνάντησης τους ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Εχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους».

Τόνισε επίσης ότι «η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού γνωστοποίησε τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων.

Η Ελλάδα σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσογείο πρέπει να συνδέεται με προστασία Ελληνισμου, ιδιαίτερα Κυπριακού. Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».