Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό προέκυψαν από τη νεκροψία – νεκροτομή του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία, καθώς θεωρείται κομβικό για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών της τραγωδίας.

Οι ιατροδικαστικές ενδείξεις φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο ότι το παιδί ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο κανάλι και στη συνέχεια πνίγηκε.

Το καλώδιο στο νερό και η έρευνα για ρευματοκλοπή

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται καλώδιο ηλεκτροδότησης, που φέρεται να περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι, όπου εντοπίστηκε το παιδί.

Για την υπόθεση συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, μέσω παράνομης σύνδεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το καλώδιο φέρεται να περνούσε μέσα από το νερό, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν αν η παράνομη ηλεκτροδότηση συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του 10χρονου.

Πώς βρέθηκε στο κανάλι ο 10χρονος

Πηγές των Αρχών αναφέρουν πως ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο νερό.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, περίπου στις 11:45 το πρωί της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ πυροσβέστες κατάφεραν να το ανασύρουν από το κανάλι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συνελήφθη και η μητέρα του παιδιού

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 28χρονη μητέρα του αγοριού, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι δύο γυναίκες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαδρομή του καλωδίου, τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή και τις πιθανές ποινικές ευθύνες όσων εμπλέκονται στην υπόθεση.