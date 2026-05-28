Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η ιταλική οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και εταιρειών αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών που συνδέονται με τον εκλιπόντα διαβόητο μαφιόζο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Ο Μεσίνα Ντενάρο συνελήφθη το 2023, έπειτα από 30 χρόνια φυγοδικίας για τον ρόλο του στον πόλεμο της σικελικής μαφίας Cosa Nostra εναντίον του κράτους τις δεκαετίες του 1980 και 1990, ο οποίος περιλάμβανε και τη δολοφονία του κορυφαίου εισαγγελέα Τζοβάνι Φαλκόνε.

Με το ψευδώνυμο«U Siccu» (ο αδύνατος), ο Μεσίνα Ντενάρο πέθανε από καρκίνο λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του, αφήνοντας στους εισαγγελείς το έργο του εντοπισμού των εσόδων της εγκληματικής του αυτοκρατορίας και όσων τον βοήθησαν να διαφεύγει της δικαιοσύνης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα μια πολύπλοκης έρευνας που εντόπισε ένα τεράστιο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προέκυψαν από επανεπένδυση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών από τη δεκαετία του 1980 σε πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε εντοπίσει σημαντικό μέρος των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Μαφία, συμπεριλαμβανομένων και στο εξωτερικό», δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας του Παλέρμο Μαουρίτσιο ντε Λούτσια.

Χρυσός και πολυτελή ακίνητα

Ο Μεσίνα Ντενάρο, γιος μαφιόζου, καταγόταν από την πόλη Καστελβετράνο της δυτικής Σικελίας, κοντά στο Τράπανι, και ηγήθηκε της τοπικής φατρίας της Cosa Nostra.

Στενά συνδεδεμένος με τον ισχυρό αρχηγό Σαλβατόρε «Τότο» Ρίινα, είχε εμπλοκή στις βομβιστικές επιθέσεις σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο το 1993 που στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, ενώ θεωρείται υπεύθυνος για πολλές δολοφονίες τη δεκαετία του 1990.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περιοχές όπως η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τα Νησιά Κέιμαν, με επίκεντρο την Ανδόρα, το μικρό πριγκιπάτο στα Πυρηναία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εντόπισε χρηματικές ροές προς μια γυναίκα από το Καμπελούνγκκο ντι Ματσάρα, τη σικελική πόλη όπου βρισκόταν το τελευταίο κρησφύγετο του Μεσίνα Ντενάρο, η οποία είχε παντρευτεί άνδρα με ιστορικό σε αδικήματα περί ναρκωτικών.

«Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι τα κεφάλαια στην Ανδόρα συνδέονταν με διακίνηση ναρκωτικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι εισαγγελείς εντόπισαν οκτώ εταιρείες που συνδέονται με το δίκτυο ξεπλύματος χρήματος – πέντε στην Ισπανία, δύο στο Γιβραλτάρ και μία στα Νησιά Κέιμαν. Η ομάδα κατείχε επίσης «πολύ σημαντικό» μερίδιο σε λιβανέζικη τράπεζα, καθώς και χρυσό και πολυτελή ακίνητα.

Ο Ιταλός εισαγγελέας κατά της μαφίας Τζοβάνι Μελίλο δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να στοχοποιηθεί ο πλούτος της μαφίας.

«Αυτό σημαίνει συνέχιση της διαδικασίας αποδόμησης που χρειάζεται ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνιση δομών ικανών να προβάλλουν ξανά, σε παγκόσμια κλίμακα, την πλήρη εκφοβιστική ισχύ και οικονομική επιρροή της Cosa Nostra».