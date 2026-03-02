Η Aramco βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στο επίκεντρο της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Το πλήγμα που δέχθηκε το διυλιστήριο της, Ras Tanura από ιρανικό drone έφερε διεθνή ανησυχία καθώς έβαλε τον ενεργειακό γίγαντα στο επίκεντρο της γεωπολιτικής έντασης.

Το διυλιστήριο Ras Tanur μετά το περιστατικό έκλεισε προσωρινά. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, η επίθεση προκάλεσε μικρή πυρκαγιά η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, με σαουδάραβες αξιωματούχους να διαβεβαιώνουν ότι «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Το Ras Tanura φιλοξενεί τόσο διυλιστήριο όσο και μία από τις μεγαλύτερες υπεράκτιες εγκαταστάσεις φόρτωσης πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο κόμβο για τις διεθνείς ροές ενέργειας.

Το πλήγμα που δέχθηκε το διυλιστήριο της, Ras Tanura από ιρανικό drone έφερε διεθνή ανησυχία

Aramco, πυλώνας της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου

Η Saudi Aramco δεν είναι απλώς μια πετρελαϊκή εταιρεία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, με δραστηριότητες σε περισσότερες από 50 χώρες και πάνω από 400 θυγατρικές και συνεργασίες.

Διαχειρίζεται τα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 250 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Η μέγιστη παραγωγική της ικανότητα φτάνει τα 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η συνολική παραγωγή υδρογονανθράκων ανήλθε σε 12,4 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου ημερησίως την περίοδο 2024-2025.

Με περισσότερους από 75.000 εργαζομένους, η Aramco αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας και ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές ενέργειας διεθνώς.

Οικονομικός κολοσσός με τεράστια κερδοφορία

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας εξηγούν γιατί κάθε επίθεση σε εγκαταστάσεις της προκαλεί παγκόσμια ανησυχία:

Καθαρά κέρδη: 106 δισ. δολάρια (2024-2025)

EBIT: 206 δισ. δολάρια

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 85 δισ. δολάρια

Οι επιδόσεις αυτές καθιστούν την Aramco μία από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην ιστορία των αγορών, με καθοριστική επίδραση τόσο στις τιμές πετρελαίου όσο και στη δημοσιονομική σταθερότητα της Σαουδικής Αραβίας.

Aπό μια γεώτρηση στην έρημο στον ισχυρότερο ενεργειακό όμιλο του κόσμου

Η ιστορία της Saudi Aramco, της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας παγκοσμίως, ξεκινά το 1933, όταν υπογράφηκε η συμφωνία παραχώρησης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της αμερικανικής Standard Oil Company of California (SOCAL). Για τη διαχείριση της συμφωνίας ιδρύθηκε η California Arabian Standard Oil Company (CASOC), σηματοδοτώντας την απαρχή της πετρελαϊκής εποχής στη Μέση Ανατολή.

Οι πρώτες εργασίες ξεκίνησαν άμεσα. Μετά από εκτεταμένες γεωλογικές έρευνες στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, οι γεωτρήσεις άρχισαν το 1935. Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από απογοητευτικά αποτελέσματα και αβεβαιότητα για το αν υπήρχαν πραγματικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1937, όταν ο επικεφαλής γεωλόγος Max Steineke, βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία του στο πεδίο, συμβούλευσε τη διοίκηση να συνεχίσει τις γεωτρήσεις παρά τις αποτυχίες

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1937, όταν ο επικεφαλής γεωλόγος Max Steineke, βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία του στο πεδίο, συμβούλευσε τη διοίκηση να συνεχίσει τις γεωτρήσεις παρά τις αποτυχίες. Έναν χρόνο αργότερα, το 1938, η επιμονή ανταμείφθηκε: το κοίτασμα Dammam No.7 — γνωστό και ως «Well of Prosperity» — άρχισε εμπορική παραγωγή πετρελαίου, αλλάζοντας για πάντα την οικονομική πορεία της χώρας.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της μεταπολεμικής περιόδου

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, η εταιρεία — πλέον με την ονομασία Arabian American Oil Company (Aramco) — εισήλθε σε περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης. Το 1949 η παραγωγή αργού πετρελαίου έφτασε τα 500.000 βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας τη Σαουδική Αραβία βασικό παίκτη στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Η αύξηση της παραγωγής δημιούργησε την ανάγκη νέων υποδομών μεταφοράς. Το 1950 ολοκληρώθηκε ο Trans-Arabian Pipeline (Tapline), μήκους 1.212 χιλιομέτρων — ο μεγαλύτερος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο εκείνη την εποχή. Ο αγωγός συνέδεσε τα πεδία της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με τη Μεσόγειο, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς πετρελαίου προς την Ευρώπη.

Η επέκταση συνεχίστηκε με την ανακάλυψη του υπεράκτιου κοιτάσματος Safaniyah το 1951, που παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο offshore πεδίο πετρελαίου στον κόσμο. Μέχρι το 1958, η παραγωγή της Aramco ξεπέρασε το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Από τα δισεκατομμύρια βαρέλια στον εθνικό έλεγχο

Η δυναμική ανάπτυξη συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες. Το 1962 η συνολική παραγωγή είχε φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ το 1971 η ημερήσια παραγωγή ανήλθε στα 4,49 εκατ. βαρέλια — περίπου 1,6 δισ. βαρέλια ετησίως.

Κατά τη δεκαετία του 1970, η Aramco εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας. Το 1973 η σαουδαραβική κυβέρνηση απέκτησε το 25% της εταιρείας, αυξάνοντας το ποσοστό στο 60% το 1974. Το 1980 το κράτος ανέλαβε πλήρως την ιδιοκτησία της εταιρείας.

Το 1988 ιδρύθηκε επίσημα η Saudi Arabian Oil Company — η σημερινή Saudi Aramco — σηματοδοτώντας τη μετάβαση από μια αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία σε εθνικό ενεργειακό πρωταθλητή.

Μετασχηματισμός της Aramco σε ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η εταιρεία ξεκίνησε τη στρατηγική μετατροπή της από απλό παραγωγό και εξαγωγέα πετρελαίου σε ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση. Το 1989 δημιούργησε τη Star Enterprises στις ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Texaco, συνεργασία που εξελίχθηκε αργότερα στη Motiva.

Το 2017 η Aramco απέκτησε πλήρως το διυλιστήριο Port Arthur στο Τέξας — τη μεγαλύτερη ενιαία μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου στη Βόρεια Αμερική.

Παγκόσμια επέκταση και ελληνική παρουσία

Κατά τη δεκαετία του 1990 η Aramco ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία μέσω στρατηγικών επενδύσεων. Το 1991 απέκτησε ποσοστό 35% στη νοτιοκορεατική SsangYong Oil Refining (μετέπειτα S-Oil), ενώ το 1994 επένδυσε στην Petron Corporation στις Φιλιππίνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει η επένδυση του 1996, όταν η Aramco απέκτησε το 50% της Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries καθώς και της Avinoil, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται και στις τρεις βασικές ενεργειακές αγορές του κόσμου: Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.

Η τεχνολογική υπεροχή αποτέλεσε βασικό παράγοντα ανάπτυξης. Το 1997 η Aramco ανέπτυξε το POWERS, ένα προηγμένο λογισμικό προσομοίωσης ταμιευτήρων πετρελαίου, επιτρέποντας ακριβέστερες προβλέψεις παραγωγής από γιγαντιαία κοιτάσματα.

Το 2000 εγκαινίασε το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στο Dhahran, το οποίο αποτέλεσε τη βάση ενός παγκόσμιου δικτύου ερευνητικών κέντρων. Ακολούθησαν οι τεχνολογίες GigaPOWERS (2010) και TeraPOWERS (2016), η πρώτη προσομοίωση ταμιευτήρα με δυνατότητα επεξεργασίας ενός τρισεκατομμυρίου κελιών.

Η νέα εποχή: διαφοροποίηση και ενεργειακή μετάβαση για την Aramco

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Aramco επιδιώκει να μετατραπεί σε κορυφαία εταιρεία ενέργειας και χημικών προϊόντων. Η στρατηγική της περιλαμβάνει ανάπτυξη πετροχημικών, προϊόντων crude-to-chemicals και νέων εφαρμογών υδρογονανθράκων πέρα από τις παραδοσιακές χρήσεις.

Παράλληλα, επενδύει σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και μειώνουν τις εκπομπές, επιδιώκοντας να παραμείνει αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος.

Σε λιγότερο από έναν αιώνα, η Aramco εξελίχθηκε από μια αβέβαιη γεώτρηση στην έρημο σε έναν ενεργειακό κολοσσό που επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές, τις τιμές πετρελαίου και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Η πορεία της αντικατοπτρίζει όχι μόνο την άνοδο της Σαουδικής Αραβίας ως ενεργειακής υπερδύναμης, αλλά και τη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα σύστημα όπου η ενέργεια παραμένει ο κεντρικός άξονας ανάπτυξης και στρατηγικής ισχύος.

Πηγή ΟΤ