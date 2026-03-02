Ξεκάθαρος ήταν ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τη Δευτέρα, στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς τόνισε ότι «οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», προσθέτοντας ότι «το χτύπημα στη βάση της Κύπρου δεν ήταν απάντηση σε κάποια απόφαση που έχουμε λάβει».

Σημείωσε δε ότι συμφώνησε στο αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς» κατά την επίθεση στο Ιράν.

Ο Κιρ Στάρμερ, κατά την ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι επιμένει στην απόφασή του να μην υποστηρίξει τις αρχικές κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την προσέγγισή του.

We are working with our longstanding friends and allies in collective self-defence. That’s how we protect British interests and British lives. pic.twitter.com/WBb2P49V7U — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 2, 2026

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην εμπλακούμε στις αρχικές επιθέσεις», δήλωσε ο Στάρμερ, αφού ο Τραμπ τον επέκρινε επειδή «άργησε πολύ» να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων από τις ΗΠΑ.

«Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έκανα και το υποστηρίζω».

Επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, οδήγησε το Ιράν να επιτεθεί σε στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους με πιο «απερίσκεπτο» τρόπο στην περιοχή. Ο θάνατος του Χαμενεΐ «δεν θα εμποδίσει το Ιράν να εξαπολύσει αυτές τις επιθέσεις», τόνισε. «Στην πραγματικότητα, η προσέγγισή τους γίνεται ακόμη πιο απερίσκεπτη και πιο επικίνδυνη για τους πολίτες».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίζουμε τις αμυντικές δράσεις στην περιοχή», σημειώνοντας ότι «οι εταίροι μας στον Κόλπο, μας ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπίσουμε» και τονίζοντας ότι «είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας».