Νέο κεφάλαιο στην υπόθεση του κάμπινγκ της Φοινικούντας μετά τη διπλή δολοφονία και τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μετά τη δολοφονία και τις προφυλακίσεις στο επίκεντρο τώρα τίθεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ στο οποίο εκτυλίχθηκε η διπλή δολοφονία τον περασμένο Οκτώβριο.

Η μητέρα του προφυλακισμένου για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και ανιψιού του θύματος, υπέβαλε αίτημα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας για το διορισμό προσωρινής διοίκησης και προτείνει έξι πρόσωπα για το νέο διοικητικό συμβούλιο μεταξύ των οποίων και την ανιψιά του θύματος με την οποία μέχρι πρόσφατα δε διατηρούσε και τις καλύτερες σχέσεις.

Είναι σαφές ότι η μητέρα του προφυλακισμένου για τη δολοφονία και ανιψιού του θύματος επιδικώκει την επαναλειτουργία του κάμπινγκ.

Για το νέο διοικητικό συμβούλιο εκτός από την ανιψιά της και ανηψιά του θύματος και τον ευαυτό τους προτείνει ακόμη τέσσερα μέλη μεταξύ των οποίων ένας ξάδερφος της, δύο επιχειρηματίες της περιοχής και τον αδελφό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται πως δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.

Περιμένοντας τον καλοκαίρι

Στην αίτηση αναφέρεται πως «η εταιρεία οφείλει να προβεί άμεσα σε ενέργειες προετοιμασίας για τη θερινή περίοδο όπως είναι οι προσλήψεις προσωπικού, η συντήρηση εγκαταστάσεων, οι συμβάσεις προμηθειών και οι άδειες λειτουργίας».

Το κάμπινγκ λειτουργεί χρόνια και έχει διαμορφωμένη πελατεία με αποτέλεσμα. Ετσι, το τελευταίο διάστημα έγιναν δεκάδες κλήσεις πελατών από τη Δυτική Ευρώπη κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία που ζητούσαν να πραγματοποιήσουν κρατήσεις για το φετινό καλοκαίρι καθώς κάποιοι από αυτούς έχουν μόνιμα τα τροχόσπιτά τους στο χώρο του κάμπινγκ.

«Προσωρινή κράτηση»

Ιδιαίτερη μνεία από την τοπική κοινωνία έχει γίνει στο γεγονός ότι στην αίτηση προς τη Δικαιοσύνη δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη δολοφονία. Η αναφορά στον δολοφονημένο ιδιοκτήτη γίνεται με τις λέξεις «ο θάνατος του προέδρου» ενώ η προφυλάκιση του ανιψιού με την κατηγορία του ηθικού αυτουργού στην ανθρωποκτονία, αναφέρεται ως «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.», χωρίς αναφορά στο αδίκημα.

Νέες διώξεις

Στο μεταξύ, άσκηση δίωξης για υπόθαλψη εγκληματία άσκησε η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας που ερευνά την υπόθεση στη 22χρονη σύντροφο του προφυλακισμένου ανιψιού ενώ με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού.

Ο φίλος και η 22χρονη που είναι οι δύο πιο πρόσφατοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, βρίσκονταν στο αυτοκίνητο που «συνόδευε» το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφθεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης τον έναν 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη.

Πηγή: Gargalianoionline.gr