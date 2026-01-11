Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση του διπλού φονικού που συγκλόνισε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας μπαίνουν πλέον ψηφιακά ίχνη και αναζητήσεις σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του θύματος.

Η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ενός ακόμη άνδρα είχε αρχικά αποδοθεί σε δύο 22χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Ωστόσο, η εξέλιξη των ερευνών και η ανάλυση ψηφιακών δεδομένων οδήγησαν τις Αρχές σε νέα ευρήματα, που φαίνεται να περιπλέκουν περαιτέρω την υπόθεση.

Συμπληρωματικές καταθέσεις και νέος κύκλος ερευνών

Οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι κλήθηκαν εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ένας εξ αυτών να έχει διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο ως φυσικός αυτουργός. Παρά τις επιβαρυντικές ενδείξεις, αμφότεροι εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν είχαν πρόθεση να οδηγηθεί η υπόθεση σε ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει τεθεί και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκαν αναζητήσεις σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες προκαλούν έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Οι αναζητήσεις στην AI και τα ερωτήματα των ανακριτών

Μεταξύ των ερωτημάτων που φέρονται να έχουν τεθεί σε εφαρμογή AI περιλαμβάνονται αναζητήσεις για το πώς μπορεί κάποιος να εξαφανίσει ίχνη DNA, πώς καθαρίζονται λεκέδες αίματος από ρούχα και αντικείμενα, καθώς και ποια λάθη οδηγούν στη σύλληψη ενός δράστη μετά από ένα σοβαρό έγκλημα.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν οι αναζητήσεις αυτές έγιναν πριν ή μετά το διπλό φονικό, καθώς και αν σχετίζονται άμεσα με την απόπειρα συγκάλυψης στοιχείων. Το ψηφιακό αυτό υλικό, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ανιψιού, έχει οδηγήσει τις Αρχές να επανεκτιμήσουν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Αντιφατικές καταθέσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο 33χρονος πριν και μετά το έγκλημα, καθώς εντοπίστηκαν επαφές με αριθμούς του εξωτερικού, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού. Οι καταθέσεις του φέρονται να παρουσιάζουν κενά και ασυνέπειες, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες των ανακριτικών αρχών.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί αναζητούν πρόσθετα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, δεδομένα γεωεντοπισμού και μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιος είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έγκλημα και αν υπήρξε προσχεδιασμός.

Η τεχνολογία ως κρίσιμο αποδεικτικό εργαλείο

Η υπόθεση της Φοινικούντας αναδεικνύει τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στις σύγχρονες εγκληματολογικές έρευνες. Η ανάλυση κινητών τηλεφώνων, εφαρμογών AI και διαδικτυακών αναζητήσεων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά και για τη θεμελίωση κατηγοριών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και να μην αποκλείουν νέες διώξεις, εφόσον προκύψουν επιπλέον επιβαρυντικά στοιχεία. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης, καθώς αναμένονται οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης για το ποιοι τελικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.