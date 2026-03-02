Ηταν αναπόφευκτο. Από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δεν ακολούθησε τις υποδείξεις του ΣΥΡΙΖΑ να τους πετάξει στη μούρη την «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» (ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ, 24/2), οι Αμερικανοί και το Ισραήλ χτύπησαν το Ιράν.

Και μάλιστα το έκαναν ύπουλα, ένα Σάββατο πρωί. Οταν οι Συριζαίοι και λοιποί αγωνιστές δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη ή ήταν προσηλωμένοι στην επέτειο για τα Τέμπη.

Δεν μπορείς να έχεις το μυαλό σου παντού.

Η συνέχεια είναι αδιευκρίνιστη. Κανείς δεν ξέρει αν ο Τραμπ έμπλεξε ή αν έπεσε θύμα της μεγαλομανίας του.

Το βέβαιο είναι ότι οι μουλάδες δεν θα τα παρατήσουν εύκολα κι ούτε είναι σαν τους έλληνες πολίτες που «αναζητούν στο ΠαΣοΚ τη δύναμη που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία» (Μιχ. Κατρίνης, «ΕφΣυν», 28/2).

Στο Ιράν μπορεί να έχει μουλάδες αλλά δεν έχει ΠαΣοΚ, καλά να πάθουν!

Για να πάμε στα σοβαρότερα. Ηδη, ο Χαμενεΐ αναχώρησε να κάνει παρέα στον Προφήτη. Δεν βλέπω λοιπόν τους συντρόφους μουλάδες να τη βγάζουν εύκολα καθαρή.

Πρώτον, διότι κάτι πρέπει να πετύχει ο Τραμπ. Εως τώρα πάει από κουβά σε κουβά και σε λίγο η Μελάνια δεν θα τον θέλει ούτε για τα μερεμέτια.

Δεύτερον, επειδή ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν αποφασίσει σοβαρά ότι τα πυρηνικά κάνουν τζιζ. Κι ότι το Ιράν θα πρέπει εφεξής να ασχοληθεί με άλλα αθλήματα.

Τρίτον, η Τεχεράνη δεν έχει θάλασσα και πέφτει κομμάτι μακριά να κουβαλήσουν έως εκεί οι αλληλέγγυοι τη φλοτίλα με τα χέρια. Θα τους πέσει η μέση.

Αλλά ούτε ο Τραμπ ξέρει πού έμπλεξε. Διότι το Ιράν είναι μεγάλο μαγαζί. Μπορεί να μην έχει φίλους ή συμμάχους αλλά δεν είναι Γάζα να τους κάνεις οικόπεδο και μετά βλέπουμε.

Ακόμη περισσότερο που αυτά τα κόλπα τα καουμπόικα με τις αρμάδες και τα αεροπλανοφόρα κοστίζουν. Δεν γίνεται να τα βάζεις – βγάζεις κάθε τρεις και λίγο.

Κι ύστερα ξέρετε κάτι; Εντάξει οι βομβαρδισμοί, αλλά για να πέσει το καθεστώς πρέπει να πολεμήσει και κανένας άνθρωπος. Δεν βλέπω πολλούς υποψηφίους.

Θα δούμε λοιπόν αν θα έχουμε πραγματικό πόλεμο ή αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έκαναν απλώς μια επίδειξη ισχύος. Κυρίως θα δούμε αν θα υπάρξει συνέχεια.

Εως τότε, κρατάμε την ανάσα μας. Να ξεκαθαρίσει επιτέλους τι θα γίνει.

Ασε που ανησυχώ μήπως ξεφύγει κανένας πύραυλος στην κρεβατοκάμαρα κάποιου σεΐχη στο Ντουμπάι. Και μετά οι influencers τρέχουν στους δρόμους με τις κιλότες.