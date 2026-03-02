Τα αντανακλαστικά του αντιπολεμικού κινήματος ευαισθητοποίησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν με αποτέλεσμα σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας να διοργανώνονται από την πρώτη στιγμή συλλαλητήρια αλληλεγγύης υπέρ του ιρανικού λαού και κατά του πολέμου.

Για σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου2026, έχει προγραμματιστεί μια συγκέντρωση αλληλεγγύης στον ιρανικό λαό, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, και το κάλεσμα έγινε από εργατικά σωματεία και το ΠΑΜΕ.

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 1 Μαρτίου, η οποία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα και κατέληξε στην αμερικανική πρεσβεία.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ομάδες που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, φοιτητικοί σύλλογοι και πρωτοβάθμια σωματεία. Ολοι τους εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

​Κατά τη διάρκεια της πορείας ακούστηκε το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Τεχεράνη, φονιάδες των λαών Αμερικανοί», ενώ το κεντρικό πανό ζητούσε την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνδέονται με τον έλεγχο των αγορών και των ενεργειακών δρόμων στην περιοχή.

Αίτημα της κινητοποίησης η «πλήρης απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους» ενώ κυριάρχησαν συνθήματα αλληλεγγύης προς τον λαό του Ιράν.

Αντιπολεμικές συγκεντρώσεις στην Κρήτη

Αντιπολεμικές συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και στην Κρήτη. Συγκεκριμένα στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία από τα μέλη της Παγκρήτιας Επιτροπής Ειρήνης κατά των βάσεων και της εξάρτησης, το πρωί της Κυριακής.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Αίτημα για απεμπλοκή της χώρας

Οι διαδηλωτές ζητούν την πλήρη απεμπλοκή της χώρας μας από τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης και την άμεση απομάκρυνση της αμερικανικής βάσης στη Σούδα.