Το Πακιστάν βομβάρδισε την Καμπούλ και δύο ακόμη αφγανικές επαρχίες, λίγες ώρες μετά από μια διασυνοριακή επίθεση, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, παρά την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Κατάρ το 2025.

JUST IN: 🇵🇰 Pakistan launches airstrikes on Afghanistan’s capital, Kabul. pic.twitter.com/Xh4OpZAmXO — BRICS News (@BRICSinfo) February 26, 2026

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, κήρυξε τις πρώτες πρωινές ώρες «ανοικτό πόλεμο» κατά της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. «Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», ανέφερε ο Ασίφ σε ανάρτησή του στο Χ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ασίφ:

«Μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αναμενόταν ότι θα επικρατούσε ειρήνη στο Αφγανιστάν και ότι οι Ταλιμπάν θα επικεντρώνονταν στα συμφέροντα του αφγανικού λαού και στη σταθερότητα της περιοχής.

Ωστόσο, οι Ταλιμπάν μετέτρεψαν το Αφγανιστάν σε αποικία της Ινδίας. Συγκέντρωσαν τρομοκράτες από όλο τον κόσμο στο αφγανικό έδαφος και άρχισαν να εξάγουν την τρομοκρατία. Στέρησαν από τον ίδιο τους τον λαό βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αφαίρεσαν από τις γυναίκες δικαιώματα που το Ισλάμ τους αναγνωρίζει.

Το Πακιστάν κατέβαλε κάθε προσπάθεια, τόσο άμεσα όσο και μέσω φιλικών χωρών, για να διατηρηθεί η σταθερότητα. Άσκησε εκτενή διπλωματία. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν έγιναν υποχείριο της Ινδίας.

Σήμερα, όταν επιχειρείται επιθετική ενέργεια κατά του Πακιστάν, με τη χάρη του Θεού οι ένοπλες δυνάμεις μας δίνουν αποφασιστική απάντηση.

Στο παρελθόν, ο ρόλος του Πακιστάν υπήρξε θετικός. Έχει φιλοξενήσει πέντε εκατομμύρια Αφγανούς επί 50 χρόνια. Ακόμη και σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί κερδίζουν τα προς το ζην στο έδαφός μας.

Η υπομονή μας έχει φτάσει στα όριά της. Τώρα πρόκειται για ανοιχτό πόλεμο. Τώρα θα υπάρξει αποφασιστική δράση. Είμαστε οι γείτονές σας και γνωρίζουμε καλά την πραγματικότητά σας».

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif: After NATO forces withdrew, it was expected that peace would prevail in Afghanistan and that the Taliban would focus on the interests of the Afghan people and regional stability. However, the Taliban turned Afghanistan into a colony of… pic.twitter.com/WLTEpExV08 — Clash Report (@clashreport) February 26, 2026

Τα ξημερώματα ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Καμπούλ, λίγο μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον πακιστανικών δυνάμεων στα σύνορα.

«Προστατεύστε τους αμάχους»

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, με τα χερσαία συνοριακά περάσματα να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά από τον Οκτώβριο, όταν φονικές συγκρούσεις κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι δεν λαμβάνει μέτρα κατά ένοπλων ομάδων που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν, κάτι που η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε και τις δύο πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους, όπως απαιτεί το διεθνές δίκαιο, και «να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών μέσω της διπλωματίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

133 Ταλιμπάν νεκροί – Η διάψευση των Ταλιμπάν

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, δήλωσε στο Pakistan TV ότι η πακιστανική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε «στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές» στην Καμπούλ, την Κανταχάρ και την Πακτία. Επλήγησαν θέσεις των Ταλιμπάν, στρατιωτικά επιτελεία, αποθήκες πυρομαχικών και βάσεις ανεφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Ταράρ 133 Ταλιμπάν είναι νεκροί και άλλοι 200 τραυματίστηκαν.

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan’s Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic… pic.twitter.com/J61ubB9n9C — Pakistan TV (@PakTVGlobal) February 26, 2026

Αργότερα ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ διέψευσε τον αριθμό των νεκρών. «Ο δειλός πακιστανικός στρατός πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε ορισμένες περιοχές της Καμπούλ, της Κανταχάρ και της Πακτία. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί θύματα», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.