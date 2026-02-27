Στα ντεπό σήμερα και αύριο τα λεωφορεία και τραμ στα περισσότερα κρατίδια στη Γερμανία μετά το κάλεσμα του συνδικάτου Verdi για προειδοποιητικές απεργίες. Σήμερα το πρωί η ταλαιπωρία για πολλούς εργαζόμενους είναι δεδομένη.

Απεργία μέχρι το βράδυ της Κυριακής

Οι προειδοποιητικές απεργίες ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες και θα ολοκληρωθούν τη νύχτα προς την Κυριακή. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές, η απεργία ξεκίνησε ήδη την Πέμπτη, ενώ δεν αποκλείεται οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, ακόμα κι αν η απεργία ολοκληρωθεί αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Νέα συλλογική σύμβαση

Οι διαπραγματεύσεις με ζητούμενο την υπογραφή μιας νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας διεξάγονται μεταξύ των ενώσεων δημοτικών εργοδοτών και εργαζομένων και στα 16 ομόσπονδα κρατίδια.

Αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας

Η συνδικαλιστική οργάνωση Verdi διεκδικεί, εκτός των αυξήσεων, καλύτερες συνθήκες εργασίας, όπως λιγότερες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης καθώς και υψηλότερα μπόνους για νυχτερινή εργασία και εργασία τα Σαββατοκύριακα.

Χωρίς πρόοδο οι διαπραγματεύσεις εργοδοτών – συνδικαλιστών

Σύμφωνα με το συνδικάτο Verdi αλλά και με τους εργοδότες, οι συνομιλίες δεν σημειώνουν αξιόλογη πρόοδο. Προφανώς για αυτόν τον λόγο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα τοπικά μέσα μεταφοράς θέλουν να ασκήσουν σήμερα και αύριο νέα πίεση στους εργοδότες, ώστε να αποδεχθούν τα αιτήματά τους.

Πηγή: dpa – DW