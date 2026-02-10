Είναι από τις ειδήσεις που κάνουν τη γερμανική κοινή γνώμη να παγώνει και να προκαλεί συνειρμούς. Πριν μια εβδομάδα, στο περιφερειακό τραίνο RE 4131 από τον σταθμό Λάντστουλ με κατεύθυνση την πόλη Χόμπουργκ, ο ελεγκτής εισιτηρίων Σερκάν Τ. έπιασε έναν νεαρό επιβάτη χωρίς εισιτήριο.

Ακολουθώντας τα προβλεπόμενα του ζήτησε ταυτότητα και τον κάλεσε να βγει στην επόμενη στάση. Τότε ο επιβάτης σηκώθηκε, τον έσπρωξε βάναυσα κι άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι. Με τόση βιαιότητα που ο Σερκάν σωριάστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μετά από τις πρώτες βοήθειες και την ανάνηψη μέσα στο τραίνο από κάποιον ένστολο επιβάτη, μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο. Εκεί πέθανε λίγες ώρες αργότερα από εγκεφαλική αιμορραγία παρά τον αγώνα των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του Τσβαϊμπρίκεν (Zweibrücken) ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν κάποιος πρόσφυγας από τη Συρία ή το Αφγανιστάν, εκδοχή που θα ενίσχυε το αφήγημα ακροδεξιών του κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» για «εκκαθάριση» της χώρας τους από «πολιτισμικά αλλότριους», αλλά Έλληνας, κάτοικος Λουξεμβούργου, όπως ο ίδιος δήλωσε.

Όργιο παραπληροφόρησης

Το τραγικό στο ήδη συγκλονιστικό γεγονός είναι ότι εργαλειοποιήθηκε. Και στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία. Αίφνης από την εφημερίδα Abendzeitung του Μονάχου, η οποία ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για Σύρο που μπήκε παράνομα στην Ελλάδα και ελληνοποιήθηκε. Ο συντάκτης μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο «ελληνοποιημένος Σύρος δράστης» ονομάζεται Μουσταφά Ασλάν και ότι από το χέρι του έχασε τη ζωή του ο άτυχος τουρκικής καταγωγής ελεγκτής των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Άλλοι στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για Δυτικοαφρικανό ή Σενεγαλέζο ή Σύρο με ελληνικό διαβατήριο που έφυγε στη Γερμανία κι έκανε αυτό που έκανε. Και το «διδακτικό» υστερόγραφο: «Δεν είναι Έλληνες όσοι ελληνοποιούνται και δεν αρμόζει να λερώνουν την υπόληψη του ελληνικού ήθους. Ο Έλληνας, όπου πατήσει το πόδι του, διαπρέπει και δεν θα του ρίξετε λάσπη».

Για να μην αναφερθούμε σε οικονομική ιστοσελίδα που κάνει λόγο για «ανατροπή» και «εξηγεί» γιατί τα ελληνικά κανάλια αποσιωπούν ότι ο τάχα «Έλληνας δολοφόνος» ονομάζεται Μουσταφά Ασλάν: Για να μην αποκαλυφθεί πώς στην Ελλάδα ελληνοποιούν «όποιον ναναι».

Τι ξέρουμε μέχρι τώρα για τον φερόμενο ως δράστη

Μια ημέρα μετά το τραγικό γεγονός To ΒΗΜΑ επικοινώνησε με την εισαγγελία του Τσβαϊμπρίκεν, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι ο στο μεταξύ κατηγορούμενος, έχει ελληνικό διαβατήριο και ελληνικό όνομα, με πόλη γέννησης τη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε σε ενημερωτικό ισότοπο διάψευση περί του Μουσταφά Ασλάν ως ονόματος του φερόμενου ως δράστη.

Γερμανός δημοσιογράφος που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτο, στο οποίο βρίσκεται και η εν λόγω εισαγγελία, και έχει γνώση του φακέλου, μας ανέφερε ότι ο Βασίλης Ι. (το πλήρες όνομα έχει στη διάθεσή του το ΒΗΜΑ) γεννήθηκε στις 25.01.2000 στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες ώρες κρατήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Τσβαϊμπρίκεν και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές του Βίτλιχ (Wittlich).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυλακή στο συγκεκριμένο κρατίδιο, ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα που ανακαινίστηκε σχετικά πρόσφατα συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Τα κελιά είναι φωτεινά και φιλικά διαμορφωμένα και διαθέτουν εγκαταστάσεις υγιεινής. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου κτιρίου είναι η λεγόμενη «αίθουσα δικαστή», εξοπλισμένη με σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιάσκεψης. Αυτό επιτρέπει τη διεξαγωγή δικαστικών ακροάσεων απευθείας στο σωφρονιστικό ίδρυμα, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά των κρατουμένων στην αίθουσα δικαστηρίου.

«Έλεγε ότι είχε εμπειρία από πολεμικές τέχνες»

Από την αρχή ο φερόμενος ως δράστης δεν θέλησε επικοινωνία με τις ελληνικές προξενικές αρχές. Από προχθές η εισαγγελία διόρισε γυναίκα νομικό παραστάτη, ενώ ζητήθηκε και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τον ένστολο αυτόπτη μάρτυρα στο βαγόνι, που υπηρετεί στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Βασίλης Ι. μιλούσε αγγλικά και ήταν πολύ επιθετικός από την αρχή. «Φαινόταν γυμνασμένος κι έλεγε επανειλημμένα ότι είχε εμπειρία στις πολεμικές τέχνες» είπε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα t-online.

«Τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές και στη συνέχεια απλώς ξανακάθισε στη θέση του. Λίγο πριν το τραίνο φτάσει στο σταθμό του Χόμπουργκ, η κατάσταση του Σερκάν Τ. επιδεινώθηκε δραματικά και δεν είχε πλέον σφυγμό. Κι όταν ξεκίνησα τις προσπάθειες ανάνηψης, έφτασε το ασθενοφόρο και η αστυνομία». Η μαρτυρία του μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό του μοιραίου βαγονιού αλλά όσα είδαν κι άκουσαν άλλοι στο βαγόνι έχουν μεγάλη αξία όταν θα ξεκινήσει η δίκη. Τον τελευταίο λόγο θα τον πει η γερμανική δικαιοσύνη.

Απορίες…

Παραμένει απορίας άξιο πάντως γιατί διακινήθηκαν τόσα πολλά σενάρια και fake news γύρω από αυτήν την υπόθεση, που συγκλόνισε την γερμανική κοινή γνώμη και τον Ελληνισμό της Γερμανίας. Γιατί εθίγησαν ορισμένοι με την αναφορά της ιθαγένειας; Δεν υπάρχουν άραγε και Έλληνες που παραβιάζουν τον ποινικό κώδικα στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο; Γιατί η γερμανική εισαγγελία δεν προχώρησε στη δημοσίευση του μικρού ονόματος, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές σε αντίστοιχα περιστατικά, ακόμη και σήμερα, μια εβδομάδα μετά;

Τέλος ακούστηκαν και «ψίθυροι» ότι οι ανταποκριτές στη Γερμανία «σιώπησαν». Δεν είναι αλήθεια. Η προσέγγιση της πηγής πληροφόρησης παραμένει πολύ δύσκολη και ο φερόμενος ως δράστης δεν θέλει επικοινωνία με προξενικές αρχές. Για επίσημη ενημέρωση μας παρέπεμψαν στην Υπηρεσία Ενημέρωσης στην Αθήνα. Γιατί σε αυτήν την υπηρεσία, παραμένει άγνωστο. Μέχρι χθες βράδυ πάντως δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία.