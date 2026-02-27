Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Παράλληλα, γνωστά έγιναν και τα δύο μονοπάτια που οδηγούν στον τελικό της 30ής Μαΐου, που θα διεξαχθεί στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

H τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι ξεχωρίζει από τα ζευγάρια που προέκυψαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Παρί – Τσέλσι. Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη θα κοντραριστεί με την Μπόντο, με την νικήτρια του εν λόγω ζευγαριού να μονομαχεί στα προημιτελικά με το ζευγάρι Λεβερκούζεν-Άρσεναλ.

Τα πρώτα ματς για τη φάση των «16» του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 17-18 Μαρτίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Τετάρτη 11 Μαρτίου

19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ

Τετάρτη 18 Μαρτίου

19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Ζευγάρι 1: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ Ζευγάρι 2: Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν

Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν Ζευγάρι 3: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ Ζευγάρι 4: Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν)

– Νικητής ζευγαριού (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν) Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ Vs Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ)

Ο τελικός