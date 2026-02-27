Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Παράλληλα, γνωστά έγιναν και τα δύο μονοπάτια που οδηγούν στον τελικό της 30ής Μαΐου, που θα διεξαχθεί στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

H τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι ξεχωρίζει από τα ζευγάρια που προέκυψαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Παρί – Τσέλσι. Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη θα κοντραριστεί με την Μπόντο, με την νικήτρια του εν λόγω ζευγαριού να μονομαχεί στα προημιτελικά με το ζευγάρι Λεβερκούζεν-Άρσεναλ.

Τα πρώτα ματς για τη φάση των «16» του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 17-18 Μαρτίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16

Πρώτοι αγώνες

Τρίτη 10 Μαρτίου

  • 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
  • 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν
  • 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
  • 22:00 Ατλέτικο – Τότεναμ

Τετάρτη 11 Μαρτίου

  • 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
  • 22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ

Ρεβάνς

Τρίτη 17 Μαρτίου

  • 19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ
  • 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ
  • 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

Τετάρτη 18 Μαρτίου

  • 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
  • 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
  • 22:00 Μπάγερν – Αταλάντα
  • 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

  • Ζευγάρι 1: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
  • Ζευγάρι 2: Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν
  • Ζευγάρι 3: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ
  • Ζευγάρι 4: Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

  • Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν)
  • Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ Vs Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ)

Ο τελικός

  • 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης