Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2). Παράλληλα, γνωστά έγιναν και τα δύο μονοπάτια που οδηγούν στον τελικό της 30ής Μαΐου, που θα διεξαχθεί στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.
H τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι ξεχωρίζει από τα ζευγάρια που προέκυψαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Παρί – Τσέλσι. Η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη, Ιωαννίδη θα κοντραριστεί με την Μπόντο, με την νικήτρια του εν λόγω ζευγαριού να μονομαχεί στα προημιτελικά με το ζευγάρι Λεβερκούζεν-Άρσεναλ.
Τα πρώτα ματς για τη φάση των «16» του Champions League θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 17-18 Μαρτίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στους 16
Πρώτοι αγώνες
Τρίτη 10 Μαρτίου
- 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
- 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν
- 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
- 22:00 Ατλέτικο – Τότεναμ
Τετάρτη 11 Μαρτίου
- 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
- 22:00 Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι
- 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ
Ρεβάνς
Τρίτη 17 Μαρτίου
- 19:45 Σπόρτινγκ – Μπόντο Γκλιμτ
- 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ
- 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
Τετάρτη 18 Μαρτίου
- 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
- 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
- 22:00 Μπάγερν – Αταλάντα
- 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
- Ζευγάρι 1: Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
- Ζευγάρι 2: Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι Vs Αταλάντα – Μπάγερν
- Ζευγάρι 3: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ
- Ζευγάρι 4: Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Vs Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Παρί Σεν Ζερμέν ή Τσέλσι ή Γαλατασαράι ή Λίβερπουλ Vs Ρεάλ ή Μάντσεστερ Σίτι ή Αταλάντα ή Μπάγερν)
- Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Νιούκαστλ ή Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο ή Τότεναμ Vs Μπόντο Γκλιμτ ή Σπόρτινγκ ή Λεβερκούζεν ή Άρσεναλ)
Ο τελικός
- 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης