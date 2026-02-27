Προσοχή πρέπει να δείξουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό καθώς από σήμερα 27/2 έως και τις 30 Απριλίου τίθενται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Παλλήνης λόγω εκτέλεσης ασφαλτοστρώσεων του οδοστρώματος.

Οι ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Περιφερειακή Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνης.

Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της λωρίδας επιβράδυνσης του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – είσοδος στην Δ.Π.Λ. Υμηττού (προς Αθήνα) – Α/Κ Παλλήνη

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου προς Ραφήνα του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Ραφήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ραφήνα: μέσω της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Στην κατεύθυνση προς Παλλήνη: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου

Αποκλεισμός λωρίδας επιβράδυνσης – επιτάχυνσης του κλάδου εξόδου – εισόδου του Α/Κ Παλλήνης (Υ8), στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς είσοδο στην Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Δ.Π.Λ. Υμηττού

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 12,125 και 11,600, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Δ.Π.Λ. Υμηττού: Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος.

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Πογωνίου – Λ. Μαραθώνος – Αγίου Δημητρίου – Περιφερειακή Υμηττού

Αποκλεισμός της Δ.Π.Λ. Υμηττού, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 14,200 και 13,950 στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, ως εξής: Δ.Π.Λ. Υμηττού – Αγίου Δημητρίου – Λ. Μαραθώνος – Πογωνίου – Α/Κ Παλλήνης.