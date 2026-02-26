Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διαμήνυσε κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί τον ταχύτερο δυνατό τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios που επικαλείται Ουκρανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Τραμπ στοχεύει σε επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έως το καλοκαίρι, αν και παραμένουν ουσιαστικές αποκλίσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, κυρίως ως προς το εδαφικό καθεστώς στην ανατολική Ουκρανία.

Με την συμμετοχή Γούιτκοφ και Κούσνερ το τηλεφώνημα

Η συνομιλία, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, ήταν η πρώτη επαφή των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους στο Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου. Πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή και μία ημέρα πριν από τη συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, με την ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα στη Γενεύη. Οι δύο συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου συμμετείχαν και στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρώσος απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ενδέχεται να μεταβεί επίσης στη Γενεύη για ξεχωριστές επαφές με την αμερικανική πλευρά.

Θετικό το κλίμα, στην ατζέντα τριμερής Σύνοδος Κορυφής

Οι πηγές του Axios περιγράφουν το κλίμα της συνομιλίας ως ιδιαίτερα θετικό και φιλικό. Ο Ζελένσκι φέρεται να ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξη των ΗΠΑ, εκφράζοντας την άποψη ότι μόνο εκείνος μπορεί να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να ολοκληρωθεί η σύγκρουση εντός του έτους, με τον Τραμπ να απαντά ότι ο πόλεμος έχει διαρκέσει υπερβολικά και πως θα επιθυμούσε να δει τη λήξη του ακόμη και μέσα σε έναν μήνα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ενδεχόμενο διοργάνωσης τριμερούς συνόδου κορυφής. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Axios την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του ίδιου, του Τραμπ και του Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ φέρεται να διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η επόμενη συνάντηση των διαπραγματευτών ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στις αρχές Μαρτίου θα αποδώσει ουσιαστική πρόοδο. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες σε ανώτατο επίπεδο, σημειώνοντας ότι η υποστήριξη του Τραμπ είναι καθοριστική για την επίλυση των σύνθετων και ευαίσθητων ζητημάτων και για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Τέλος, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να παράσχει στην Ουκρανία ουσιαστικές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.