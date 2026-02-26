Σε μια περίοδο εντεινόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας και ραγδαίων ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, σφυρηλατείται ο άξονας Ινδίας – Ισραήλ, δυο πυρηνικών δυνάμεων που τις φέρνουν πιο κοντά τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά και ο κίνδυνος της «ισλαμικής τρομοκρατίας», την οποία αμφότερες περιγράφουν, αν και με διαφορετικές αφετηρίες, ως υπαρξιακή απειλή.

Πόλεμος με το Ιράν; Η περιφερειακή αστάθεια φρενάρει τα σχέδια

Η επίσκεψη του ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στο Ισραήλ, τη στιγμή που πυκνώνουν πάλι τα σύννεφα του πολέμου στην περιοχή, σηματοδοτεί την εμβάθυνση των διμερών οικονομικών και αμυντικών σχέσεων, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο το φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ο οποίος, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «σφήνα» απέναντι στην προσπάθεια της Κίνας να ελέγξει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τους εμπορικούς δρόμους από την Ασία προς την Ευρώπη.

Μόντι στην Κνεσέτ: Στήριξη στο Ισραήλ και «τείχος απέναντι στη βαρβαρότητα»

Στη χθεσινή ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ, ο πρωθυπουργός της πολυπληθέστερης χώρας και της τέταρτης σε μέγεθος οικονομίας του πλανήτη δήλωσε ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, αν και απέφυγε να μιλήσει για το Ιράν ή για τον μεγάλο αντίπαλο της Ινδίας, το μουσουλμανικό Πακιστάν (επίσης πυρηνική δύναμη). Ο εθνικιστής ινδουιστής πρωθυπουργός περιέγραψε το εβραϊκό κράτος ως ένα «τείχος προστασίας απέναντι στη βαρβαρότητα», υιοθετώντας – εν πολλοίς – το αφήγημα του ισραηλινού ομολόγου του, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μόντι στην Κνεσέτ: Στήριξη στο Ισραήλ και «τείχος απέναντι στη βαρβαρότητα»

«Η τρομοκρατική επίθεση (της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023) έδειξε ότι πρέπει να σπάσει ο τζιχαντιστικός άξονας του κακού, και θα σπάσει», είπε ο Μόντι, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στο σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, που «εμπεριέχει την υπόσχεση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για όλους τους λαούς της περιοχής, καθώς και για την αντιμετώπιση του παλαιστινιακού ζητήματος». Αυτή ήταν η μοναδική αναφορά του Μόντι στους Παλαιστίνιους, ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψής του, που συνεχίζεται σήμερα, δεν περιλαμβάνει συνάντηση με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

IMEC: Ο διάδρομος Ινδία–Μέση Ανατολή–Ευρώπη ως απάντηση στην Κίνα

Ο κίνδυνος νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή (με επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ ή και των δύο εναντίον του Ιράν, εφόσον δε βρεθεί λύση στο ζήτημα του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος της Τεχεράνης), καθώς και η ευρύτερη, πολύχρονη περιφερειακή αστάθεια, φρενάρουν το σχέδιο για τη δημιουργία του IMEC. Σύμφωνα με το σχέδιο, ο οικονομικός διάδρομος θα ξεκινά από τα λιμάνια της Ινδίας, με πρώτο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από όπου τα αγαθά θα μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας, στο Ισραήλ, κατόπιν με πλοία στην Ελλάδα, για να συνεχίσουν πάλι σιδηροδρομικώς, προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με τον τρόπο αυτό, θα παρακάμπτονται o κόλπος του Άντεν, η Ερυθρά Θάλασσα και η διώρυγα του Σουέζ.

Ο Νετανιάχου είπε ότι οι δυο χώρες προωθούν από κοινού την πρωτοβουλία IMEC, σημειώνοντας ότι «ο διάδρομος μπορεί να υπάρξει και να αναπτυχθεί, μόνο εφόσον διέλθει από σταθερές και ασφαλείς χώρες. Και δεν υπάρχουν σε αυτόν τον άξονα πιο ισχυρές και ασφαλείς χώρες από την Ινδία και το Ισραήλ».

I2U2 και Συμφωνίες του Αβραάμ: Ο αμερικανικός παράγοντας και ο ρόλος Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Μόντι σημείωσε ότι οι δυο χώρες συνεργάζονται, τόσο για τον διάδρομο Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, όσο και στο πλαίσιο I2U2 (Ινδία, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ΗΠΑ), που καθιερώθηκε μετά από την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ (μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών χωρών), αποτελώντας έναν εξίσου σημαντικό πυλώνα της αμερικανικής πολιτικής και ειδικότερα της πολιτικής Τραμπ στη Μέση Ανατολή. «Στον σημερινό αβέβαιο κόσμο, η ισχυρή αμυντική συνεργασία μεταξύ έμπιστων εταίρων, όπως η Ινδία και το Ισραήλ, είναι ζωτικής σημασίας», είπε ο Μόντι, αναφερόμενος στο μνημόνιο αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι δυο κυβερνήσεις, τον περασμένο Νοέμβριο.

20.000 Ινδοί εργάτες στο Ισραήλ – Ρατσιστική επίθεση στην Ασκελόν

Μια άλλη σημαντική παράμετρος των διμερών σχέσεων είναι ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και τον αποκλεισμό των παλαιστινίων εργατών, στο Ισραήλ εργάζονται περισσότεροι από 20.000 Ινδοί, καλύπτοντας ανάγκες για εργατικά χέρια στον κατασκευαστικό τομέα, σε καλλιέργειες κλπ. Μια εβδομάδα πριν από την επίσκεψη Μόντι, ξέσπασε σάλος μετά από τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο με τη ρατσιστική επίθεση εναντίον δυο ινδών εργατών στην πόλη Ασκελόν. Οι ισραηλινές αρχές λένε ότι συνέλαβαν τους δράστες, που θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.