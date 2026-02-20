Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα ο πρωθυπουργούς από την επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Στη 1 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στη Μητρόπολη Αθηνών.

Νωρίτερα, στις 10 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, υπό τον Γερουσιαστή Jerry Moran και στις 11:00, o Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Ανώτατο Διοικητή του ΝΑΤΟ Πτέραρχο Alexus G. Grynkewich.

Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιημένο από το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ινδία, στο περιθώριο του AI Summit, στο οποίο συμμετείχαν αρχηγοί κρατών αλλά και στελέχη τεχνολογικών κολοσσών.

Τι συζήτησαν;

Ο πρωθυπουργός συνάντησε στο Νέο Δελχί τον Ινδό ομόλογό του, Narendra Modi και σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, «κατά διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν τη βούληση να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων και ειδικότερα αυτές που αφορούν τομείς της άμυνας, ναυτιλίας, και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά και στις ευκαιρίες που σύμφωνα με το Μαξίμου δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας με επίκεντρο τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Στο τραπέζι της συζήτησης εκτός από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, Μητσοτάκης και Modi, αναφέρθηκαν και στην τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν και το θέμα που μονοπώλησε τη διεθνή σύνοδο που διοργανώθηκε στο Νέο Δελχί. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός στη δική του ομιλία αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων και μεταξύ άλλων υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να απαγορευτεί η πρόσβαση ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης

Στην Αθήνα, τώρα, έχει ξεσπάσει νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ. Αιτία η υπό διερεύνηση υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, να υποστηρίζουν ότι «η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ελέγχους που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας, μόλις εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατυπιών το 2023, όπως η συχνή παρουσία στον φορέα υπαλλήλου που είχε αποσπαστεί σε πολιτικό κόμμα και είχε φύγει από τον οργανισμό». Όπως λένε, ο διοικητής του διέταξε εσωτερικό έλεγχο ενώ υπάρχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 80 φάκελοι με σοβαρές ενδείξεις.

Θέλοντας να υπογραμμίσουν το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι οι ίδιοι «ξεκαθαρίζουν» υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και προτάσσουν το «νομιμότητα παντού», οι ίδιες πηγές εμφανίζονται να υποστηρίζουν ότι «η Πολιτεία παρεμβαίνει άμεσα και εντοπίζει τέτοιες πρακτικές» ενώ σε άλλο σημείο λένε ότι «δεν κρύβουμε προβλήματα κάτω από το χαλί. Όταν υπάρχουν ενδείξεις, προχωράμε σε έλεγχο και πλήρη διερεύνηση. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ των πολιτών».

Κυβέρνηση και ΠαΣοΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους

Όσον αφορά το ΠαΣοΚ, τα στελέχη της κυβέρνησης επιχειρούν να ανταποδώσουν τα βέλη που έχουν δεχθεί από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη στον απόηχο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άλλων θεμάτων στα οποία η αξιωματική αντιπολίτευση υψώνει συχνά τους αντιπολιτευτικούς τόνους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα στο περιθώριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, είπε ότι «σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την πολύ σοβαρή υπό διερεύνηση υπόθεση ήταν όχι απλά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σημαίνον στέλεχος με πέρασμα από πολλά πολιτικά γραφεία και κεντρικό ρόλο στο ΠαΣοΚ. Αν το αντίστοιχο συνέβαινε με στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό ρόλο, θα είχε εμφανιστεί ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή. Πόσες ερωτήσεις θα είχαν γίνει; Πόσες αναρτήσεις θα είχαν γίνει; Πόσοι “πύρινοι” λόγοι από τον εκπρόσωπο ή το γραφείο Τύπου του ΠαΣοΚ και πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα».

Η Χαριλάου Τρικούπη, έριξε τη δική της βολή λέγοντας πως «τώρα καταλάβαμε γιατί η Νέα Δημοκρατία έπαιζε τα ρέστα της με non paper, που ζητούσε να υπερπροβληθεί η περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου ενός δημοσίου υπαλλήλου επειδή είναι μέλος του ΠαΣοΚ. Γιατί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ερχόταν τσουνάμι για το επιφανές «γαλάζιο» στέλεχος στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μύρων Χιλεντζάκη, ο οποίος έλυνε και έδενε δίπλα στους υπουργούς της κυβέρνησης». Καταλήγουν τονίζοντας ότι «όπως αναφέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, απέκρυψε περιουσιακά στοιχεία ύψους 8 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία ακόμη δεν τον έχει διαγράψει».