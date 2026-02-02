Σε «εμπορική συμφωνία» με την Ινδία ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο αμερικανός πρόεδρος, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό της ασιατικής χώρας. Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, η Ινδία συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και να αγοράσει περισσότερο από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Λίγες ημέρες πριν, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία είχαν καταλήξει σε εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, δημιουργώντας μια κοινή αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η συμφωνία αυτή ονομάστηκε από πολλούς -συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», λόγω του ιστορικού της χαρακτήρα και της σημασίας της για τα δύο μέρη, από οικονομικής και γεωπολιτικής άποψης.

Μείωση δασμών και «Made in India» προϊόντα με έκπτωση

«Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και κατόπιν αιτήματός του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, βάσει της οποίας οι ΗΠΑ θα επιβάλουν μειωμένο ανταποδοτικό δασμό, μειώνοντάς τον από το 25% στο 18%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε επίσης να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικών προϊόντων ενέργειας, τεχνολογίας, αγροτικών προϊόντων και άλλων αγαθών, συνολικής αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση της μείωσης των ανταποδοτικών δασμών προς την Ινδία στο 18%.

«Είμαι ευτυχής που τα προϊόντα ”Made in India” θα έχουν πλέον μειωμένο δασμό 18%», ανέφερε και ο Μόντι σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά με τον πρόεδρο Τραμπ.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, προβλέπει την άμεση μείωση των δασμών στα προϊόντα η μια της άλλης χώρας, σηματοδοτώντας αποκλιμάκωση των εμπορικών επιβαρύνσεων μεταξύ των δύο οικονομιών, που αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς εμπορικές ροές με την Ινδία.

Από το 50% στη συμφωνία

Tο χρονολόγιο των εξελίξεων μετά την επιβολή δασμών 50% από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ

2025