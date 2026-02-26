ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Μεγάλη συζήτηση είχε προκαλέσει η αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» στην αναγγελία προβολής ντοκιμαντέρ που θα περιλάμβανε συνέντευξη του αρχιδολοφόνου Δημήτρη Κουφοντίνα. Και όντως, είναι δύσκολο να πάρει θέση κάποιος, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δυο πλευρές. Είχα σχολιάσει το ζήτημα και όταν είχε ανακύψει. Η δημοσιογραφική έρευνα είναι δύσκολο να ασχοληθεί με μια συμμορία δολοφόνων χωρίς να «προβάλλει» κατά κάποιον τρόπο τους δολοφόνους. Αλλά ούτε η οδύνη και η οργή που προφανώς νοιώθουν οι συγγενείς των δολοφονημένων μπορεί να αγνοηθεί, ιδίως όταν δεν απαιτούσαν να μην προβληθεί η συνέντευξη, αλλά να μην χρηματοδοτηθεί με χρήματα των φορολογουμένων. Ο ΣΚΑΪ τότε είχε – ατυχώς κατά την γνώμη μου – προσπαθήσει να μετατρέψει τη συζήτηση σε συζήτηση περί «λογοκρισίας», διαμαρτυρόμενος επειδή το «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας», το οποίο ως ο κύριος δημόσιος φορέας υλοποίησης της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής πολιτικής της Ελλάδας χρηματοδοτεί οπτικοακουστικές παραγωγές και το οποίο αρχικά ενέκρινε την χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ για την τρομοκρατική οργάνωση στο οποίο θα εμφανιζόταν συνεντευξιαζόμενος ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, απέσυρε την χρηματοδότηση εξ αιτίας των διαμαρτυριών. Λογοκρισία θα ήταν η απαγόρευση, αλλά η απαίτηση να μην χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα για να προβληθεί κάτι που θα «διαφήμιζε», έστω έμμεσα, φρικτές εγκληματικές ενέργειες, δεν ήταν παράλογη. Τελικά το κανάλι μπορεί να μην επιδοτήθηκε από τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά βρήκε «χορηγό επικοινωνίας», παρά την θέλησή του ασφαλώς, αλλά όχι απρόσμενα. Τον γιο του καταδικασμένου δολοφόνου. Ο οποίος φυσικά δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις του πατέρα του, αλλά έχει για τις δικές του. Και η «διαφήμιση» που πρόσφερε στο ντοκιμαντέρ ήταν κυριολεκτικά εμετική. Αν οι τρομοκράτες είχαν αντικαταστήσει τα πολιτικά επιχειρήματα με τον θάνατο, ο Έκτορας Κουφοντίνας μετέτρεψε τον θάνατο – και συνακόλουθα την συνέντευξη του πατέρα του – σε θέαμα. Σε μια από τις πολλές αναρτήσεις του με τις οποίες διαφημίζει την εκπομπή, ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας, εμφανιζόμενος να την παρακολουθεί με πίτσα και μπίρες, όπως χρησιμοποιείται στην διαφήμιση ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και όπως μαζευόμαστε με φίλους να δούμε μια ταινία. Μόνο που αυτή η «ταινία» δεν είχε ηθοποιούς που παρίσταναν τους νεκρούς, αλλά αθώους ανθρώπους που έπεσαν νεκροί στην αληθινή ζωή και άφησαν πίσω τους ανθρώπινες τραγωδίες και οικογένειες και φίλους να θρηνούν. Κι έτσι, από έναν διαφορετικό δρόμο, δικαιώθηκαν οι συγγενείς των θυμάτων που διαμαρτύρονταν για την επιχορήγηση του ντοκιμαντέρ. Και ο τηλεοπτικός σταθμός που διαμαρτυρόταν για την απώλεια της οικονομικής χορηγίας, βρέθηκε στην πολύ πιο δυσάρεστη θέση να «επιχορηγείται» από τους θιασώτες της πολιτικής βίας και του εγκλήματος. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

***

Viral στην Κ.Ο. της ΝΔ οι δηλώσεις Σαμαρά

Θα ξεκινήσω από τη νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά χθες που προκάλεσε εκνευρισμό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στην Θράκη όταν ο Μεσσήνιος πολιτικός έκανε, ηχηρή παρέμβαση, για τα ελληνοτουρκικά αμφισβητώντας τις τελευταίες συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα για τα θαλάσσια οικόπεδα. Η αρνητική στάση της κυβέρνησης ήταν αναμενόμενη έναντι του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ ο Μητσοτάκης όπως μετέδιδαν συνεργάτες του αδιαφόρησε.

Έτυχε την ώρα που έγινε η παρέμβαση Σαμαρά να βρίσκομαι στη Βουλή και διαπίστωσα ότι ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης στην «γαλάζια» ΚΟ και πολλοί βουλευτές της ΝΔ συζητούσαν τι κερδίζει με αυτές τις παρεμβάσεις. Διαπίστωσα ότι η πλειονότητα των βουλευτών ήταν πολύ αρνητική μαζί του.

***

Κούρασε και ο Δένδιας

Και λόγω της αναφοράς στη νέα παρέμβαση Σαμαρά θα σταθώ και στις τελευταίες τοποθετήσεις του Νίκου Δένδια που θέλει να ενδυναμώσει την εικόνα του στο εσωτερικό της ΝΔ και να ενισχύσει τις δυνάμεις του ενόψει και του συνεδρίου της ΝΔ τον προσεχή Μάιο. Όμως και γι’ αυτόν βουλευτές έλεγαν χθες σε πηγαδάκια στη Βουλή, ότι «έχει κουράσει και ο Νίκος» και μάλιστα το πήγαιναν και πιο πέρα λέγοντας: «Εάν έχει να πει κάτι πιο συγκεκριμένο ας τολμήσει να κάνει το βήμα και να μιλήσει ευθέως».

***

Οι Καραμανλικοί ζητούν εσωκομματική δημοκρατία

Οι ψίθυροι για τομές στα «ενδοοικογενειακά» των κομμάτων ανεβάζουν επικίνδυνα τα ντεσιμπέλ, με το άρθρο 29 του Συντάγματος —το οποίο θέτει τους κανόνες για την οργάνωση και τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων— να μπαίνει στο «χειρουργείο» μιας απρόσμενης κριτικής. Την αρχή έκανε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, δείχνοντας τη θεσμοθέτηση κανόνων εσωκομματικής δημοκρατίας ως το μοναδικό αντίδοτο στον ιοβόλο «πρωθυπουργοκεντρισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος συνέχισε και ένα παλιό πρωτοκλασάτο στέλεχος της παράταξης, ο Γιώργος Βουλγαράκης, σημειώνοντας πως αν ένα άρθρο αξίζει πραγματικά να αναθεωρηθεί, αυτό είναι το 29. Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα είναι οριζόντιο και οι αρχηγοί, όσο κρατούν τα «γκέμια», πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, για να βυθιστούν στο «σύνδρομο στέρησης» μόλις αποχωριστούν τα μεγαλεία της εξουσίας.

Σε μια συγκυρία όπου το Μαξίμου πασχίζει να φιλοτεχνήσει μεταρρυθμιστικό προφίλ, κρατώντας παραμάσχαλα τη συνταγματική αναθεώρηση κόντρα στις επικρίσεις για επικοινωνιακά παιχνίδια, η εξυγίανση του εσωκομματικού τερέν φαντάζει ως μια ευκαιρία να αποτινάξει τη «ρετσινιά» ότι δεν παίζει με το Σύνταγμα για αλλότριους σκοπούς — μια ρετσινιά που, εδώ που τα λέμε, δεν την έχει αποκτήσει και εντελώς αδίκως.

***

Ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών είδαν ως ένα σαφές θετικό σήμα για τις προτεραιότητες του Λευκού Οίκου την παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies με τον νοτιοκορεατικό όμιλο Hanwha Power Systems που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αντιλαμβάνεστε ο υπουργός των Εξωτερικών δεν είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την υλοποίηση ενός τέτοιου deal, αλλά αφενός η εν λόγω σύμπραξη τελεί υπό την αιγίδα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, άρα και του Αμερικανού προέδρου, αφετέρου μου είπαν ότι πολλοί υπουργοί ετοίμαζαν προκαταβολικά βαλίτσες για Αμερική αλλά έπεσε κόφτης από το Μέγαρο Μαξίμου.

***

Η απουσία Θεοδωρικάκου

Για παράδειγμα, θα έπρεπε να βρίσκεται και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε αρμοδιότητα για το πρότζεκτ. Όμως, μετέδωσε ότι δεν του βγήκε το πρόγραμμα. Στην Αθήνα έμεινε και ο Βασίλης Κικίλιας, πολυάσχολος και αυτός. Ο υπουργός Ανάπτυξης είχε Σύνοδο των υπουργών Ανάπτυξης, και οι ημερομηνίες αυτές είναι ανελαστικές. Πριν αναχωρήσει για Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η επέκταση αυτής της συμφωνίας προβλέπει τέτοιου είδους πλοία να μπορούν να ναυπηγηθούν μελλοντικά και στην Ελευσίνα.

***

Οι επιθυμίες του Ντόναλντ

Να σας θυμίσω ότι κατά τη διαδικασία επίδοσης των διαπιστευτηρίων του Έλληνα πρεσβευτή Αλεξανδρίδη, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στον τομέα της ναυπηγικής, γεγονός που ίσως στους πολλούς να πέρασε απαρατήρητο, για να μην πω ακατανόητο.

«Βλέπω τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας στον τομέα της ναυπηγικής- στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους λαούς μας» έγραψε στη σχετική επιστολή ο Αμερικανός πρόεδρος.

***

Το «παιχνίδι» της Κίμπερλι

Η πρεσβευτής έχει πάρει… αγκαζέ τα ναυπηγεία, καθώς στην ONEX έχει επενδύσει το αμερικανικό κρατικό επενδυτικό ταμείο DFC περί τα 120 εκατομμύρια, ενώ απώτερος στόχος του Λευκού Οίκου είναι κάποια στιγμή τα ναυπηγεία στην Ελευσίνα ή και στη Σύρο να είναι σε θέση παραγωγής έστω τμημάτων πλοίων μεταφοράς LNG αλλά και πολεμικών μονάδων.

Φιλόδοξο; Προφανώς, αλλά η λογική- όπως και στα ενεργειακά- είναι απλή: Προχωράμε μαζί κι ας μην τελεσφορήσουν όλα. Σημασία έχει να «τρέχουν» συνέργειες που συμβάλλουν στην περαιτέρω θωράκιση των διπλωματικών σχέσεων.

***

Η κινητικότητα των Αμερικανών στη Σούδα

Ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές άλλα λέει και άλλα εννοεί. Αλλά οι πηγές και οι πληροφορίες επί του πεδίου δεν λένε ψέματα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 296 πτήσεις Αμερικάνικων μεταγωγικών προς την Μέση Ανατολή και αναμένονται και άλλες. Το υπερόπλο F-22 (που συνήθως χρησιμοποιείται για την προστασία των ΗΠΑ και έχει μόνιμη παρουσία και στην Αλάσκα λόγω Ρωσίας) μετασταύθμευσε για πρώτη φορά στην επιχειρησιακή του ιστορία στην Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Ισραήλ όπου αφίχθησαν 11 και αναμένονται ακόμα 12.

Οι γνώστες λένε πως οι βάσεις στην Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία θα σηκώσουν το κυρίως βάρος της ενδεχόμενης εναέριας καμπάνιας ενώ η βάση Muwaffaq Salti της Ιορδανίας θα εμπλακεί και στην προστασία του Ισραήλ από Ιρανικούς πυραύλους, όπως πέρυσι. Το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό θα συμμετάσχει με τα δικά του μαχητικά (108 διαφόρων τύπων και για τα δύο αεροπλανοφόρα).

Πάντως η Σούδα, πέραν του Gerald Ford που θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή, εκτός απροόπτου, έχει τιγκάρει την 115 Πτέρυγα Μάχης με F-35, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και δεκάδες πτήσεις μεταγωγικών και τάνκερ από και προς την Μέση Ανατολή. Μου μεταφέρθηκε πως είναι η μεγαλύτερη δύναμη πυρός από το 2003 στην περιοχή.

***

Οι 200 της Καισαριανής στην Ευρωβουλή

Στην Ευρωβουλή έφτασε το θέμα των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του ’44. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουν το θέμα της ύπαρξης ιστορικών ντοκουμέντων της αντιφασιστικής πάλης των λαών και πειστηρίων των ναζιστικών εγκλημάτων που βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και στο εμπόριο.

Όσον αφορά την δημοσιοποίηση των επίμαχων τεκμηρίων τονίζουν ότι «αποτελεί συντριπτική και αποστομωτική απάντηση προς τους κάθε είδους αναθεωρητές της Ιστορίας και υποστηριχτές της θεωρίας των “δύο άκρων”, ανάμεσα τους και την ΕΕ που επιχειρούν να εξισώσουν τον κομμουνισμό με το φασιστικό τέρας».

Μάλιστα κατηγορούν την ΕΕ ότι «πρωταγωνιστεί σε αυτήν την ανιστόρητη επιχείρηση με αντικομμουνιστικά ψηφίσματα, διακηρύξεις και “φιέστες”, έχοντας καθιερώσει και την “Ευρωπαϊκή μέρα καταπολέμησης των ολοκληρωτικών καθεστώτων” και ταυτίζοντας ανιστόρητα τον κομμουνισμό με το φασισμό».

Όπως υπογραμμίζουν, «με την επίκληση τέτοιων ανιστόρητων θεωριών και ιδεολογημάτων “ξεπλένονται” οι ναζιστικές κτηνωδίες με συνέπεια, μεταξύ άλλων, το γερμανικό κράτος να αρνείται προκλητικά εδώ και 81 ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος του Β’ Π Π να αποδώσει στην Ελλάδα τις πολεμικές επανορθώσεις – αποζημιώσεις για τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και με αποτέλεσμα οι δίκαιες αξιώσεις του ελληνικού λαού να παραμένουν ανεκπλήρωτες, κάτι για το οποίο η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να τοποθετηθεί».

***

Κούνησε μαντήλι στον Κασσελάκη και η Λεκατσά

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποχώρησε και επίσημα από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και η Μέλπω Λεκατσά, ένα πρόσωπο σύμβολο από την γενιά του Πολυτεχνείου. Η Λεκατσά που βρίσκεται εκτός Ελλάδας αυτές τις ημέρες φέρεται να γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον Κασσελάκη την απόφαση για αποχώρηση.

Στο τελευταίο Συνέδριο είχε δεχτεί διαδικτυακές επιθέσεις από υποστηρικτές του προέδρου του κόμματος και αντέδρασε πολύ έντονα προδιαγράφοντας το μέλλον της σχέσης τους.

***