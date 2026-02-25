Νέα μετωπική κόντρα ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την Νέα Δημοκρατία ξέσπασε την Τετάρτη. Αφορμή για αυτό στάθηκε η δήλωση του τέως Πρωθυπουργού με φόντο τα ελληνοτουρκικά και με αφορμή τη σύμβαση με τη Chevron για έρευνες και εξορύξεις νότια της Κρήτης.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Αντώνης Σαμαράς διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις για την πορεία των εθνικών θεμάτων, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική και ζητά άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυβέρνηση, τονίζοντας πως «δεν βλέπει ήρεμα νερά».

Παράλληλα, στέκεται και στις αναφορές περί τουρκικής παρεμπόδισης των ερευνών στην Κάσο με τον Αντώνη Σαμαρά να καταγγέλλει «δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων», δηλώνοντας ότι «δεν δικαιούται να σιωπά».

Εκτός πραγματικότητας τοποθετήσεις απαντά η ΝΔ

Η απάντηση της Κυβέρνησης στην τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ήρθε μέσα από διαρροή. Κύκλοι της ΝΔ χαρακτήριζαν ως «εκτός πραγματικότητας» τις τοποθετήσεις του.

Μεταξύ άλλων για τη σύμβαση με τη Chevron επισημαίνουν πως «ο οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες. Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι, όπως σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου, θα πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του δημοσίου έτσι ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, έχει εκκινήσει η προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, ενόσω υφίσταται και η μερική οριοθέτηση Ελλάδας και Αιγύπτου».

Επιπρόσθετα για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου Ievoli Relume και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου παραπέμπουν στην ανακοίνωση της 24ης Ιουλίου 2024 του ίδιου του φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ. Σε αυτήν τονίζεται πως το πλοίο ολοκλήρωσε τις εργασίες του στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.

Η δήλωση Σαμαρά που άναψε φωτιές

«Εδω και καιρό έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μου.

Ως πρώην πρωθυπουργός δεν δικαιούμαι να σιωπώ για τη χώρα.

Γι αυτό και θέτω υπόψη του ελληνικού λαού δυο σημαντικά ζητήματα και απαιτώ από την κυβέρνηση άμεσα απαντήσεις.

Πρώτον, όπως αποκαλύφθηκε, στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πως συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται ”αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, ”περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, ”απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, ”παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”.

Τι είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιους; Από πότε;

Δεύτερον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ευθέως ότι στην Κάσο υπήρξε παρεμπόδιση των ερευνών από την Τουρκία, και ότι οι έρευνες λόγω Τουρκίας, προσέξτε, ΔΕΝ ολοκληρώθηκαν. Ο υπουργός των Εξωτερικών Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ρητά ότι ”το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως και δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση”.

Ρωτάω λοιπόν, καθαρά: Λέει ψέματα η Κύπρος;

Αυτά δεν λέγονται ”ήρεμα νερά” …»