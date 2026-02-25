Ο Έβρος βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων ετών, καθώς οι εκτεταμένες πλημμύρες έχουν μετατρέψει μεγάλες αγροτικές εκτάσεις σε απέραντες υδάτινες επιφάνειες. Η υπερχείλιση του ποταμού και οι πιέσεις στα αναχώματα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, υποδομές και οικισμούς, με τις εικόνες από τις πληγείσες περιοχές να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Την ίδια ώρα, οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Συμβαίνει τώρα: (12:10) Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τον κάμπο στην περιοχή Μάνδρας, Λαβάρων, Αμορίου. ‘Οπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα του https://t.co/5Al8OrpWoT ο κάμπος πλέον θυμίζει λιμνοθάλασσα. Αναλυτικότερα εδώ: https://t.co/VQPrEKMM1U pic.twitter.com/M69rcZO7v6 — e-evros.gr (@eevrosgr) February 25, 2026

Αν και το ύψος του νερού στον ποταμό υποχώρησε στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μ. όπου είχε φτάσει, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ρήγμα εμφάνισε και το ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου στον κεντρικό Έβρο, με το νερό να περνά στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων.

Ο νομός είναι πια σε κόκκινο συναγερμό. Πάνω από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ κινδυνεύουν και σπίτια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν γήπεδα και μπασκέτες, να έχουν σχεδόν καλυφθεί μέχρι τα δίχτυα από τα νερά.

Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Εικόνες αποκάλυψης και έξω από το Σουφλί. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

30.000.000 ευρώ για την ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Έβρου

Περιοχές του βόρειου Έβρου που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες επισκέφθηκε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τους δημάρχους Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο, Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου και Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο και μίλησε για τα έργα αποκατάστασης.

«Εμείς έχουμε δύο θέματα τώρα να χειριστούμε, το ένα ως προς την αποκατάσταση που είπε ο κ. υπουργός -εδώ είναι ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή στις περιοχές- θα γίνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ως προς τα νερά, ξέρετε ότι έχουμε ουσιαστικά συμφωνήσει με τη Βουλγαρία, ώστε να έχουμε ένα “παράθυρο” μιας τετραετίας, με εγγυημένες ποσότητες νερού όσον αφορά στο πότισμα», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι και δεν θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι από τις ροές του ποταμού και από τις ορέξεις των φίλων μας. Να είμαστε ανεξάρτητοι.

Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα, τα έχουμε συζητήσει, συζητιούνται πολλές δεκαετίες, νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να τα κάνουμε. Εμείς, κ. περιφερειάρχα, θα προσθέσουμε και άλλα 10 εκατομμύρια, θα πάμε στα 30 εκατομμύρια για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία να παρέμβουμε και άμεσα και πιο μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στήριξη στον πρωτογενή τομέα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα με αγρότες στις Φέρες και συνομίλησε μαζί τους για τις ανάγκες του κλάδου ως συνέπεια του συνδυασμού ανομβρίας, πυρκαγιών, πλημμυρών και ζωονόσων που έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάκαμψη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, σε συνδυασμό με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και σημείωσε πως χάρη στη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την αξιοποίηση υδάτων του Άρδα εξασφαλίζεται η παροχή νερού στον πρωτογενή τομέα της περιοχής τους θερινούς μήνες.

«Κάνουμε μία μεγάλη και δύσκολη μετάπτωση, αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν εύκολο. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις, γι’ αυτό και κάναμε αυτή τη στήριξη του εισοδήματος για όσους έχασαν τα ζώα τους. Θα υπάρχει και του χρόνου στήριξη εφόσον χρειαστεί. Εμείς θέλουμε να τελειώνουμε μία ώρα αρχύτερα με τις ζωονόσους για να μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανασύσταση κοπαδιών, να κάνετε τη δουλειά την οποία αγαπάτε και την οποία θέλουμε να κάνετε. Δεν θέλουμε να είστε σε μία κατάσταση να τρέχετε πίσω από το κράτος για να σας καλύπτει τα προς το ζην», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα νερά για το καλοκαίρι και για τα επόμενα χρόνια είναι εξασφαλισμένα. Αλλά τώρα είναι και στο χέρι μας, όπως είπαμε, να γίνουν όλα αυτά για τα οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει αλλά ακόμα δεν τα έχουμε κάνει. Αυτό είναι δέσμευση δική μου. Οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές, και του Υπουργείου και του δικού μας γραφείου και του Κωστή Χατζηδάκη. Ξέρω τα προβλήματα και να μας έχετε εμπιστοσύνη. Ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί με τα θέματα του Έβρου. Στα πλαίσια του εφικτού μπορούμε και θα σας βοηθήσουμε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στις 02:34 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού. Η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας χθες ακόμη και τα 7 μέτρα.

Οι κάτοικοι προσπαθούν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες.

Ο Έβρος έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος.