Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στον Έβρο μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Παρά τη μείωση της στάθμης στο Πύθιο, αναμένονται νέες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, ενώ το ξημέρωμα ήχησε το 112 στα Λάβαρα Σουφλίου, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.

Αργότερα μέσα στην μέρα αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές του βόρειου Έβρου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Αλεξανδρούπολη ώστε να συμμετάσχει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,

«Είμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη εδώ και πάρα πολλές μέρες. Αντλούμε ύδατα από διάφορα σημεία του δήμου Σουφλίου εδώ και 20 μέρες. Χθες, μετά από θραύση αναχώματος, στην περιοχή του Αμορίου μεγάλες ποσότητες νερού κατευθύνθηκαν προς το αγρόκτημα των Λαβάρων» είπε το πρωί μιλώντας στον ΑΝΤ1 Δημήτρης Δαρούσης, αντιδήμαρχος Σουφλίου.

«Έχουμε τεράστιες ποσότητες νερού. Έχει πλημμυρίσει ο κάμπος με πολλά μέτρα νερού. Τα Λάβαρα τα χωρίζει από τον κάμπο η εθνική οδός. Ξυπνήσαμε όλο τον κόσμο, να μην κοιμάται κανείς. Πήγαμε πόρτα πόρτα και ξυπνήσαμε τους ανθρώπους. Οι καταστροφές είναι εξολοκλήρου σε καλλιέργειες και υποδομές. Οι αγρότες μας έχουν καταστραφεί. Ο δήμος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές. Ο Έβρος δεν έχει φράγματα για να κρατάει και να διαχειρίζεται τα νερά. Η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι να έχουν οι αγρότες να ποτίζουν το καλοκαίρι» ανέφερε.

Δήμος Βοΐου: Μεγάλα προβλήματα από τις εκτεταμένες πλημμύρες

Εκτεταμένες πλημμύρες και στο Βόιο Κοζάνης. Από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών οι ζημιές είναι εκτεταμένες στην περιοχή και οι πλημμυρισμένες εκτάσεις στις αγροτικές περιοχές δυσχεραίνουν την καλλιεργητική περίοδο.

Σε απόγνωση οι αγρότες στη νότια Ηλεία

Ανάλογη η κατάσταση με τις αγροτικές εκτάσεις στη ζώνη του Αλφειού που παραμένει για πολλές μέρες πλημμυρισμένες. Σε κίνδυνο η φετινή παραγωγή καθώς η περιοχή δεν μπορεί να καλλιεργηθεί.

Από την παλιά εθνική η κυκλοφορία των οχημάτων για Άρτα και Αμφιλοχία

Κλειστή για 25 ημέρες παραμένει και η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας. Σε εξέλιξη παραμένουν εργασίες απομάκρυνσης της πλαγιάς και σταθεροποίησης του ρήγματος.

Από την παλιά εθνική οδό διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων για Άρτα και Αμφιλοχία, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου των συνεργείων να ανοίξουν τουλάχιστον το ένα ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι τις γιορτές του Πάσχα.