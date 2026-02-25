Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου, με την κατάσταση στην περιοχή να παραμένει δύσκολη.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου και όλη η περιοχή έχει γεμίσει με νερά στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων.

Χθες το μεσημέρι (24/2) συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στο δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εάν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο για να μεταφέρουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιπλέον πλημμυρών.

Όσο περνούν οι ώρες και μεγαλώνουν οι ποσότητες νερού στον Έβρο, θα μεγαλώνει το πρόβλημα και στο νότιο τμήμα του νομού, από όπου θα περάσουν αναγκαστικά πριν καταλήξουν στη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι η ροή δεν εξελίσσεται ομαλά, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων, οπότε τα νερά εξαπλώνονται δεξιά και αριστερά από την κοίτη, πλημμυρίζοντας παραποτάμιες εκτάσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Πλημμύρες και καταστροφές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πάνω από 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Οι ποσότητες νερών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία είναι πολύ μεγάλες και έτσι, οι παραπόταμοι Άρδας, Τούντζας και Ερυθροπόταμος μεταφέρουν τα νερά στον Έβρο, ο οποίος ξεπερνά αναχώματα και πλημμυρίζει εκτάσεις σύμφωνα με το e-evros.gr.

Σε πολλά σημεία τα νερά έχουν φτάσει σε οικισμούς, όπως στο Πύθιο, ή έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και η σιδηροδρομική γραμμή.

Στην περιοχή ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη λόγω του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει το απόγευμα, είναι πιθανόν να επισκεφθεί κάποιες πλημμυρισμένες εκτάσεις στο νότιο τμήμα του νομού, αν και το επίσημο πρόγραμμά του δεν αναφέρει κάτι τέτοιο.

Σε red code ο Έβρος

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από την Τρίτη 24.02.2026 έως και την Παρασκευή 27.02.2026 την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.